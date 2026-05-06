C-LM abordará las necesidades comunes en las zonas despobladas a través del Estatuto del Pequeño Municipio

El viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, ha presentado la Agenda de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, en la provincia de Albacete. - JCCM

ALBACETE 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en la creación del Estatuto básico del Pequeño Municipio para hacer frente a las necesidades comunes en el conjunto de las zonas afectadas por la despoblación en la Comunidad Autónoma.

El objetivo, tal y como ha explicado el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, durante la presentación de la Agenda de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) de la comarca de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel celebrada en la localidad de Munera (Albacete), es atender "las cuestiones troncales que plantean los pequeños pueblos, con una idea de unión de los municipios, y que abordará problemas de urbanismo, medioambiente, apoyo técnico a los pequeños ayuntamientos, vivienda, etc." para poder fijar población en estos pueblos.

Junto al alcalde de Munera, Desiderio Martínez; el delegado del Gobierno regional en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de Recamder, Jesús Ortega; y el presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM), Gregorio Moreno, ha destacado que estas cinco Agendas que se han desarrollado de forma piloto, "son un instrumento más que se acerca más al territorio, es bajar la escala, acercar la lupa".

En este punto, ha insistido en la participación de los Grupos de Desarrollo Rural, que han elaborado junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha estos documentos, haciendo que se plasme en las ADUR las necesidades concretas y las potencialidades de cada una de estas comarcas.

ADUR DE LA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL

Durante su intervención, José Antonio Carrillo ha recordado que esta Agenda ha visto la luz tras meses de trabajo con los colectivos, ayuntamientos y responsables de los municipios que integran esta zona de la provincia la provincia de Albacete dando como resultado la estrategia a desarrollar durante los próximos años para seguir consolidando la tendencia de recuperación de la población que están viviendo las zonas rurales de la Comunidad Autónoma desde la aprobación de la Ley de medias contra la Despoblación en el año 2021.

En concreto, el proceso de elaboración de la ADUR de la comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, compuesta por un total de 25 municipios, ha dado lugar a un diagnóstico de la Comarca que incluye necesidades en materia de vivienda; transporte; problemas de urbanismo, etc., que han quedado plasmados en este documento que se constituye como hoja de ruta para actuar contra la despoblación en la zona y que se estructura en cuatro ejes a través de los que se articulan un total de 52 proyectos.

Ahondando en el documento, el viceconsejero se ha detenido en los que incluye propuestas como "residencias abiertas, un actuación vinculada a nuestros mayores, así como otras en materia turística y vinculados al sector agroalimentario".

Además, entre los asistentes han estado la directora oficina de ONU-Hábitat España, Ana Beatriz Jordao; y alcaldes y concejales de los municipios de la comarca así como de otros municipios aledaños.