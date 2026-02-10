C-LM activa su protocolo para aplicar en solicitudes de la PAC la causa de fuerza mayor de forma individualizada

Ovejas. - JCCM

TOLEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha activado el protocolo de actuación que permite aplicar en las solicitudes de la PAC el reconocimiento de causa de fuerza mayor de forma individualizada en aquellas explotaciones de ovino y caprino que se hayan visto afectadas por la lengua azul.

Según la normativa de la PAC, la ayuda asociada al ovino-caprino de carne es una ayuda directa asociada a los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne que exige cumplir con el umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de, al menos, 0,6 corderos o cabritos por hembra elegible, ha informado la Junta en nota de prensa.

No obstante, a causa de la situación sanitaria derivada de la enfermedad de la lengua azul, se han generado dificultades en determinadas explotaciones para alcanzar dicho umbral. Por esta razón, la Consejería, a través de las direcciones generales de Ordenación Agropecuaria y de Agricultura y Ganadería, ha activado este protocolo para aplicar el reconocimiento de causa de fuerza mayor de forma individualizada cuando así se requiera.

Según el protocolo, aquellos ganaderos que consideren que el incumplimiento ha sido debido a la afección de la lengua azul podrán justificarlo aportando un informe del veterinario de explotación que deberá ser contrastado con la notificación de la enfermedad en las fechas a las que se remite el informe.

Asimismo, y en aras de la simplificación administrativa, se pondrá a disposición de los ganaderos un anexo modelo que facilite el trabajo a los veterinarios.

En caso de que se cumpla lo anterior, el Servicio Provincial de Agricultura y Ganadería levantará el control y se subirá al expediente electrónico la alegación y los informes.

En este sentido, pueden darse dos situaciones, por un lado, que los expedientes correspondientes al periodo de ayuda del 17 de junio de 2024 hasta el 2 de junio de 2025 (solicitud unificada de 2025) reciban un trámite de audiencia este mes en el que se comunique las incidencias, entre ellas, el incumplimiento del umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de, al menos, 0,6 corderos o cabritos por hembra elegible.

Los ganaderos que consideren que el incumplimiento es debido a la afección de lengua azul deben aportar un informe del veterinario de explotación que justifique su situación.

La Consejería verificará, a través de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, si el ganadero notificó la presencia de la enfermedad en su explotación en las fechas correspondientes. Cumpliendo lo anterior, se levantará el control de la ayuda y se procederá a su pago en junio de 2026, si el expediente no tiene otras incidencias.

La segunda situación corresponde al periodo de ayuda del 17 de junio de 2025 al 2 de junio de 2026. Ahora mismo está abierto, pero teniendo en cuenta la afección de la lengua azul durante el verano de 2025, se aplicará el protocolo tal y como se está contemplando para la campaña PAC 2025.

Por último, este protocolo se podrá aplicar a otras situaciones excepcionales que se puedan dar como la lluvia o la sequía con el fin de que el 16 de octubre, agricultores y ganaderos puedan cobrar el anticipo de la PAC como es habitual, independientemente de la climatología que afecte en cada caso.