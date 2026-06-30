C-LM actualiza su Código trauma para abarcar de la prevención a la rehabilitación en pacientes con enfermedad traumática - JCCM

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha actualizado el denominado 'Código trauma' --el Proceso Asistencial Enfermedad Traumática Grave-- con el fin de abarcar toda la atención que se produce en un incidente con traumatismo, que va desde la prevención hasta la rehabilitación del paciente.

Así lo ha explicado este martes en declaraciones a los medios el director gerente del Sescam, Alberto Jara, quien ha detallado que este 'Código trauma' lleva ya en funcionamiento diez años en la región y requiere una actualización debido a los avances científicos y al trabajo "necesario" de coordinación y comunicación.

"Múltiples profesionales de muchos ámbitos han estado trabajando para presentar hoy esta actualización que tiene como objetivo mejorar la calidad, la seguridad, ser mucho más eficiente y, sobre todo, atender más rápido a aquellos ciudadanos que tienen alguna patología traumática", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que a la rapidez hay que darle "mucho valor", en una comunidad autónoma con gran dispersión como es Castilla-La Mancha, donde los accidentes de tráfico siguen siendo "la causa más frecuente" de esta patología, aunque están creciendo los accidentes laborales y los relacionados con el envejecimiento de la población.

"Se trata de una patología que es tiempo dependiente y es fundamental la comunicación y la coordinación entre todos los ámbitos asistenciales que intervienen. Y no solo desde el punto de vista sanitario, sino con otros agentes que intervienen como por ejemplo en los accidentes de tráfico", ha manifestado.

Así, ha destallado que si el 'Código trauma' estaba hasta ahora más centrado en la activación de recursos cuando se producía un incidente, el nuevo proceso que se presenta este martes trata de abarcar todo lo que conlleva la atención desde que ocurre el incidente, incluso ampliando a la prevención, hasta que termine el proceso de rehabilitación y recuperación del paciente.

GRANDES CAMBIOS

Con todo, Jara ha señalado que los "grandes cambios" que se producen este procedimiento pasan por una mejora en la coordinación, centrada en el Centro Coordinador de Urgencias, teniendo en cuenta que en 2025 hubo 500 procesos de atención al 'Código de tráuma' con la activación de 1.600 recursos.

A ello ha unido una mejora en la comunicación sobre todo ajustada a protocolos internacionales, "de tal manera que según va pasando el paciente entre las diferentes estaciones, la comunicación será fluida y coherente para permitir "ser mucho más eficientes" y tener un tratamiento "mucho más seguro".

Una comunicación que ha unido a la anticipación señalando, por ejemplo, a nivel hospitalario cuál va a ser o el tipo de incidente que va a llegar para que estén preparados todos los equipos de traumatología, cirugía, anestesia o reanimación con el fin de poder atender al paciente lo antes posible.

Se introduce también el concepto de hospital idóneo, de manera que cada paciente sea trasladado directamente al centro más adecuado en función de la gravedad de sus lesiones, de los recursos necesarios y del tiempo de traslado.

Asimismo, incluye herramientas avanzadas como la transfusión prehospitalaria y la reanimación hemostática, que permiten actuar de forma más precoz ante situaciones críticas, especialmente en pacientes con hemorragias graves.

Por primera vez, el proceso incorpora también un sistema básico de indicadores de calidad y un registro regional específico que permitirá evaluar de forma continua la atención prestada, analizar resultados e identificar oportunidades de mejora.

AGRADECIMIENTO

El director gerente del Sescam ha querido agradecer expresamente el trabajo realizado por los profesionales que han participado en la elaboración del documento, que ha contado con la colaboración de 10 autores y 17 revisores. "Los documentos importantes son aquellos que consiguen transformar el conocimiento y la experiencia de los profesionales en una forma común de actuar", ha afirmado.

Por último, ha señalado que este proceso asistencial constituye una nueva etapa dentro de un modelo de mejora continua que seguirá evolucionando en los próximos años mediante la evaluación de resultados, la formación y la actualización permanente de los procedimientos.

"La calidad de un sistema sanitario no se mide únicamente por sus infraestructuras, por su equipamiento tecnológico o por sus recursos. También se mide por su capacidad para generar conocimiento, compartirlo, coordinarse y mejorar de forma continua", ha concluido.