C-LM se adhiere a proyecto ESA BIC con el objetivo de convertir a la región en "referente" en el emprendimiento espacial

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - JCCM

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado este miércoles su adhesión al proyecto ESA BIC con el objetivo de convertirse en "referente" en el ámbito del emprendimiento espacial.

A esta firma, que ha tenido lugar en la sede de la Agencia Espacial Europea en Madrid y que ha estado presidido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asistido el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, junto al director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro, además del director del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, Agustín Moreno, y el vicerrector de Política Científica, Ricardo Cuevas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Amador Pastor ha explicado que ESA BIC CLM contará con una financiación de más de un millón de euros, de los cuales el Ejecutivo autonómico aporta más de 557.000 euros y serán 12 empresas las que formen parte de esta incubadora.

Además, a esta iniciativa se han sumado también otras 24 empresas e instituciones que han mostrado su apoyo al proyecto, así como 15 grupos de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y diez grupos de la Universidad de Alcalá de Henares que han mostrado su apoyo al mismo.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha puesto en valor lo que supondrá este proyecto para Castilla-La Mancha en términos de impacto estratégico que posiciona a la región dentro del mapa europeo del emprendimiento espacial, con visibilidad y credibilidad inmediata, impacto económico e industrial alineándose con las prioridades europeas e impacto en I+D+i con transferencia tecnológica y acceso a la información.

El European Space Agency Business Incubation Centre Castilla-La Mancha, ESA BIC CLM, se constituye como ventanilla única de servicios de incubación empresarial, apoyo tecnológico, formación especializada y acompaupstream comoD+i, así como servicios de desarrollo de negocio, con el objetivo de impulsar el emprendimiento basado en tecnologías espaciales en la región, tanto en aplicaciones upstream como downstream y favorecer la consolidación de un ecosistema regional sólido vinculado al sector espacial.

El ESA BIC CLM aspira a convertirse en el referente regional en el ámbito del emprendimiento espacial, con especial foco en la transferencia de tecnologías espaciales a otros sectores económicos y en el aprovechamiento del conocimiento científico-tecnológico generado en el entorno universitario, centros de investigación y empresas tecnológicas.

Se priorizarán aquellas áreas estratégicas con mayor impacto y potencial de crecimiento para la región, tales como la observación de la Tierra, telecomunicaciones, navegación, robótica, nuevos materiales o sistemas inteligentes, sin perjuicio de poder ampliar su alcance a otros ámbitos tecnológicos o capacidades complementarias que aporten las entidades integrantes o colaboradoras del consorcio.