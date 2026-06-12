C-LM admite que revertir los antiguos hospitales de Toledo y Ciudad Real es "complicado" pero espera ir "acelerando"

Archivo - Hospital Virgen de la Salud de Toledo - JCCM - Archivo

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha reconocido este viernes que revertir los hospitales de Toledo y Ciudad Real para ponerlos al servicio "de quien corresponda" son "procesos complicados" pero espera que se pueda "ir acelerando poco a poco" en las gestiones para culminar esos procesos.

De hecho, ha confirmado que la Consejería de Sanidad ya ha quedado con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez --con quien ha protagonizado la firma de un convenio en este mismo acto-- "en tener reuniones" a propósito de ambos hospitales, "para seguir trabajando en su reversión".

Sanz ha confiado en que por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) van a tener "el seguimiento oportuno" para que se avance en estas cuestiones.

Al respecto, ha recordado que, en el caso del antiguo hospital de Toledo, hace un mes emitieron un informe en el que explicaban que no existían radiaciones en el edificio para poder "ponerlo al servicio de quien corresponda", recordando que en el antiguo Virgen de la Salud "nunca ha habido medicina nuclear".

Sobre el uso que se dará a los terrenos, Sanz ha recordado que hay una nueva normativa según la cual "tiene que ser la administración pública que estaba explotando el edificio, quien haga la solicitud para explotar o para llevar a cabo la decisión sobre el terreno".