C-LM advierte de la "incertidumbre" que genera Trump con sus nuevos aranceles: "Esperemos que la cordura impere"

TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha advertido de la "incertidumbre" que está generando el presidente de EEUU, Donald Trump, con sus nuevos aranceles, al tiempo que ha pedido "prudencia" ya que las administraciones españolas y europeas están trabajando para intentar que las consecuencias "sean las mínimas posibles". "Esperemos que la cordura impere", ha sentenciado.

En rueda de prensa antes de presidir la Comisión de Seguros Agrarios, y preguntado por el nuevo arsenal arancelario de Trump, el titular de Agricultura castellanomanchego ha incidido en que una imposición de aranceles es una repercusión directa en lo que el consumidor tiene que pagar por la compra de un producto y "eso minimiza la acción de compra de determinadas producciones".

"Lo que hay es muchísima incertidumbre", ha recalcado Martínez Lizán, quien ha hecho hincapié en la "inestabilidad" que manifiesta Donald Trump en este sentido. "Hoy piensa una cosa y mañana es otra completamente diferente".

No obstante, ha comentado que "se está estudiando el alcance" de estos nuevos aranceles porque "hay exenciones", también incluso a muchas producciones agrícolas, incluso en diferentes procesos de elaboración, por lo que habrá que ver cómo se va desarrollando.

Ha recordado que la Unión Europea es la que es garante del cumplimiento de los acuerdos comerciales, haciendo referencia al acuerdo comercial que se firmó con Estados Unidos. Además, ha lamentado que Trump dé "dos tortas al resto del mundo" después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbara sus aranceles.

"Esperemos que la cordura impere" porque "quien paga estas consecuencias son los consumidores y, en este caso, pues las clases más desfavorecidas y las familias más humildes". "Nunca los aranceles deberían ser una faceta de guerra comercial", ha avisado.