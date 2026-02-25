Castilla-La Mancha eleva a 12 millones de euros la convocatoria del seguro agrario, "la mayor dotación de su historia"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha presidido este miércoles la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla-La Mancha para analizar la evolución del sistema de aseguramiento, el balance de contratación de las últimas campañas, la siniestralidad registrada y la convocatoria de ayudas del Plan 2026.

En declaraciones previas a los medios, en las que ha estado acompañado por la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, Julián Martínez Lizán ha destacado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la contratación de seguros agrarios y así lo confirma que haya elevado a 12 millones la convocatoria del seguro agrario, "la mayor dotación de su historia en la Consejería de Agricultura".

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene una apuesta firme por el seguro agrario. De hecho, con la convocatoria del Plan 2026, dotada con 12 millones de euros, la inversión acumulada desde 2015 alcanzará los 82 millones de euros, consolidando el mayor esfuerzo público realizado hasta la fecha y un crecimiento superior al 186 por ciento respecto a 2015.

Además del refuerzo presupuestario, la convocatoria de 2026 ha venido acompañada de mejoras en distintas líneas agrícolas y ganaderas, entre ellas cultivos herbáceos extensivos, uva de vinificación, ajo, hortícolas, ovino, caprino y aviar. En este sentido, "se van a incrementar los porcentajes de ayuda en las líneas de contratación para que resulte más económico a nuestros agricultores y ganaderos poder hacer las contrataciones de las pólizas correspondientes al desarrollo de su actividad".

Continuando con la Comisión de Seguros Agrarios, Martínez Lizán ha explicado que hoy se centrará en evaluar la situación del aseguramiento en la región en un contexto de elevada siniestralidad climática. De hecho, 2025 ha sido uno de los más duros de la última década, con más de 332.000 hectáreas siniestradas, de las cuales 194.000 corresponden a daños por pedrisco, el fenómeno más relevante, y con más de 101 millones de euros en indemnizaciones.

Otro dato que ratifica esta realidad es que, en lo que va de legislatura, Agroseguro ha abonado 372,7 millones de euros a agricultores y ganaderos de la región, lo que demuestra su eficacia como mecanismo de protección frente a los riesgos climáticos. Precisamente esta inestabilidad ha tenido un efecto directo sobre el aseguramiento de forma que el capital asegurado en Castilla-La Mancha alcanzó en 2025 los 2.260 millones de euros, pendiente de incorporar las contrataciones de otoño (almendro, olivar, ajo, viñedo y frutales). Con estas pólizas, se prevé que el capital final supere en más de un 10 por ciento la cifra de la campaña anterior.

DAÑOS DE CONEJOS

Junto al interés por seguir mejorando las cifras de aseguramiento, el consejero ha subrayado que la Junta va a pedir a ENESA y Agroseguro "el estudio de las diferentes líneas de contratación en cuanto a normas de aseguramiento, también normas de peritación, pero sobre todo aquellas vinculadas al daño por fauna en las explotaciones agrícolas".

En ese sentido, ha indicado que "los daños por conejos están siendo muy importantes para nuestros agricultores, cerealistas principalmente, ya que las normas de aseguramiento establecen que pueden apartar a un agricultor en la cobertura de los daños que sufren en sus explotaciones, algo que creemos totalmente injusto porque no está realmente al alcance del agricultor poder defenderse ante este elemento".

Por todo ello, ha pedido que tengan la sensibilidad para atender una demanda creciente por parte de los agricultores y de la propia Administración y amparar estos daños en las comarcas donde se produzcan". Y ha concluido esta cuestión remarcando que "es importantísimo que se consideren de forma fehaciente los daños de los conejos en la cobertura que los seguros establecen a tal respecto y que no, al tercer año de siniestralidad por los partes que dé un agricultor, quede ya eximido de la posibilidad de la indemnización en sus explotaciones".

El consejero Martínez Lizán ha insistido en la importancia de contratar seguros agrarios, como una herramienta esencial para garantizar la estabilidad de las explotaciones y proteger la renta de agricultores y ganaderos ante una realidad climática cada vez más impredecible, "una línea que cuenta con el apoyo creciente y efectivo del Gobierno regional en la que vamos a seguir trabajando de la mano de agricultores, Enesa y Agroseguro".