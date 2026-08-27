C-LM advierte que no cuenta con capacidad de acoger menores de Ceuta: "En estos momentos nuestro sistema no lo soporta"

Archivo - La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. - A.PEREZ HERRERA/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha advertido este jueves, de forma previa a la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que la región no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta.

"En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más", ha señalado la titular de Bienestar Social durante una entrevista concedido a la Cadena Ser y recogida por Europa Press. "En este momento Castilla-La Mancha está en una situación en donde todo su sistema está sobre ocupado y no puede asumirlo", ha apuntado.

García Torijano ha apuntado que se trata de una situación conocida por el Ministerio de Juventud e Infancia tras la coordinación de acogidas durante los últimos meses.

Por otra parte, la consejera ha recordado que la Conferencia contaba únicamente con un punto del orden del día centrado en "los 25 millones para Ceuta para poder atender esta crisis", habiéndose incorporado un segundo punto de información "para poder saber o abordad un poco más esta crisis que está sucediendo". "Entiendo que ahí ya nos explicarán como quieren trabajarlo", ha apuntado.

La consejera ha abogado por "seguir trabajando el posible retorno de estos menores a su situación, a su lugar de origen" a través de "las entidades sociales de primera acogida", apuntando su confianza en que "el objetivo y el compromiso del Ministerio es poder atender esta crisis directamente por parte del Gobierno central".

"Creo que también están los planes del ministerio trabajar con las entidades sociales de allí de Marruecos no del propio terreno para poder garantizar que los niños y niñas puedan allí ya tener oportunidades de futuro", ha señalado.

"CRISIS MUY SUPERIOR"

En línea con la posición manifestada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera de Bienestar Social ha apuntado que la crisis de Ceuta "es una crisis muy superior", trascendiendo la mera cuestión migratoria.

García Torijano ha apuntado que se trata de una cuestión "control de fronteras" y ha manifestado que "hay que dar una respuesta general", al tratarse de una cuestión de Estado. "Desde luego que lo que ha pasado en este verano en Ceuta no debía de haber pasado y debía de haberse controlado de otra manera", ha manifestado García Torijano.

Preguntada por la cuestión de la financiación a las comunidades autónomas, la titular de Bienestar Social ha recordado que "a las comunidades autónomas nos supone un coste importante que hay que asumir y que el gobierno de España desde luego debería de asumirlo".

Sin embargo, ha desligado la respuesta a la crisis de Ceuta de esas políticas de acogida apuntando que "por mucho que las comunidades autónomas queramos aportar y queramos ayudar y queramos tener solidaridad esto no responde solamente a eso".