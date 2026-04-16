C-LM afirma que aprobación del nuevo Plan de Vivienda permitirá "desbloquear" proyectos como las 316 viviendas de Toledo

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo Plan de Vivienda el próximo martes, según ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, va a permitir al Gobierno de Castilla-La Mancha "desbloquear algunos proyectos" que tenía en cartera, como el inicio de las obras, antes de que termine el año, de la promoción de 316 viviendas para alquiler asequible en el barrio del Polígono de Toledo.
Así lo ha indicado, a preguntas de los medios en una rueda de prensa, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha indicado que el Ministerio va a reconocer la aportación de Castilla-La Mancha al plan estatal, movilizando 120 millones de euros reprogramados de fondos Feder, que en principio se iban a "destinar a otras cosas" y que ahora se podrán "destinar a la máxima prioridad que entendemos que existe en la calle hoy en día" que es la de "dar soluciones en materia de vivienda".
Hernando ha destacado que acceder de manera asequible a una vivienda es un problema "que se resuelve con dinero" y por eso esta Comunidad Autónoma "está destinando todo lo que tiene y lo que no tiene" para poder alcanzar las "cerca de casi 20.000 nuevas licencias de obra que se están pidiendo en Castilla-La Mancha" desde que se comprometió el Gobierno a ello hace dos años.
"Necesitamos que se apruebe ya", ha comentado respecto al nuevo Plan de Vivienda estatal, avanzando que el Ejecutivo regional está trabajando "con los equipos técnicos para establecer ya adendas y convocatorias de bases que van a ir en complemento de lo que tenemos ya pensado rematar con fondos propios", ha dicho, en referencia a ayudas al alquiler o a la rehabilitación.
A juicio del consejero, la solución "tiene que ser de amplio espectro", y este Plan de Vivienda no solo permitirá poner en marcha esas 316 viviendas de Toledo sino poder plantear "el sacar suelo para cooperativas, suelo para promoción asequible".