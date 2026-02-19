Simón, que cree que el burka atenta contra derechos de las mujeres, critica la finalidad de Vox pidiendo su prohibición

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón. - CORTES - Archivo

TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado este jueves que el burka "es un elemento que atenta directamente contra los derechos de las mujeres" y, por tanto, se debería avanzar "hacia una sociedad en la que se prohíba cualquier elemento que las denigra" como sucede en este caso, pero ha cuestionado la finalidad que tiene Vox pidiendo esa prohibición.

Simón se ha pronunciado así durante una rueda de prensa, a preguntas de los medios, después de que el pleno del Congreso rechazase esta semana la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox con el fin de prohibir el velo integral en el espacio público.

"Deberíamos avanzar hacia una sociedad en cualquier lugar del mundo que, ante todo, ante cualquier otro derecho, defienda y proteja los derechos de las mujeres" y "prohibir cualquier elemento que ejerza ese ocultamiento, esa invisibilización de las mujeres", ha comentado.

No obstante, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que sean grupos de extrema derecha quienes propongan esta medida, asegurando sospechar que su finalidad "no es la justicia ni proteger los derechos de las mujeres", sino "la de seguir sembrando debates que desde luego no son reales".

"Estamos demasiado acostumbrados a ver a la extrema derecha, un partido como Vox, decir que toda la culpa de la violencia hacia las mujeres la tienen las personas que vienen de otros países cuando sabemos que no es real, y yo creo que esto también es una medida que tiende bastante a sembrar el racismo entre la población", ha aseverado.

CLÍNICAS ABORTIVAS

De otro lado, y sobre el hecho de que el Ministerio de Igualdad estudie la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad para evitar concentraciones antiaborto en el entorno de las clínicas que los practican, la consejera castellanomanchega ha confiado en que desde el Ministerio les den "las herramientas para que podamos actuar" en el caso de que hiciera falta.

En relación a las vigilias que el colectivo '40 días por la vida' ha convocado frente a estas clínicas en algunas ciudades de la región, Simón ha destacado que "es también un elemento de presión hacia las mujeres que hay que combatir y que tenemos que darnos también las herramientas para que no pueda suceder. Es un acoso ante la libertad que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo".