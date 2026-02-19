C-LM alcanza un nuevo récord al exportar en 2025 por 11.165,5 millones de euros, un 4,4% más que el año anterior

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la región en el mes de diciembre de 2025 alcanzaron la cifra de 11.165,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,4% respecto a diciembre de 2024. En España las exportaciones han subido un 0,7% respecto a diciembre de 2024 situándose en 387.091,6 millones de euros.

Así consta en el último informe elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en el que se indica que por provincias, en diciembre de 2025 Toledo ocupó la primera posición, con 3.357,7 millones euros de exportación (+11,1%).

Guadalajara, con 3.073,4 millones, se sitúa en segundo lugar (+12,5%). Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 2.368,1 millones(-6,4%), y le siguen las provincias de Albacete con 1.579,8 millones (-0,3%), y Cuenca, con 786,4 millones, que registra un descenso en la exportación del 4,3%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 17.797,3 millones de euros subiendo un 3,4%, mientras que en España subieron un 4,6% hasta los 444.146,4 millones de euros.

Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un aumento del 0,8%, seguida de Toledo (11,1%), Albacete (3,0%), Ciudad Real (-2,3%), y Cuenca (-21,5%).

El saldo comercial de la región hasta diciembre de 2025 se situó, por tanto, en -6.631,8 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 62,7%, aun claramente inferior a la media nacional (87,1%).

SECTORES EXPORTADORES

De enero a diciembre de 2025, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 3.821,7 millones euro, representando el 34,2% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 4,5% respecto al periodo enero-diciembre de 2024.

El sector lo encabezan las Bebidas con 1.091,4 millones, cuyas ventas aumentaron un 1,7%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar, con 762,3 millones, registrando un aumento del 6,8%.

Frutas, hortalizas y legumbres subieron un 1,9% (636,1 millones). Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 10,4% (329,8 millones).

A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 2.663,8 millones y un descenso del 4,3%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+9,6%) y los Productos químicos (+3,6%) y con 1.472,2 y 1.209,0 millones, respectivamente. En este periodo, las Semimanufacturas no químicas disminuyeron un 2,3% alcanzando los 999,4 millones de euros.

SECTORES IMPORTADORES

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (5.205,8 millones), con un descenso del 7,0%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 1.875,2 millones(-2,4%).

El segundo sector importador es Productos Químicos con 3.418,6 millones (11,0%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación, bebidas y tabaco con un valor de 3.013,8 millones, que en este mes ha aumentado un 6,5%.

PAÍSES DE DESTINO

De enero a diciembre de 2025, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,0% del total. En la zona Euro, Portugal es nuestro principal cliente con 2.735,2 millones de euros (9,9%), le siguen Francia con 1.652,2 millones (-4,4%), Alemania con 1.099,0 millones (-5,1%) y Italia con 1.082,4 millones euro (-0,9%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 391,4 millones, con una bajada del 1,7%, a Turquía fueron de 240,2 millones (6,6%) mientras que Rusia 12,0 millones (-25,1%).

Fuera de su entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (318,1 millones, -8,5%), Canadá (32,5 millones, 1,2%), México (87,1 millones, 1,7%), Chile (31,1 millones, -0,1%), Brasil (24,6 millones, -16,2%), y Argentina (12,2 millones, 21,8%).

Por otra parte, destaca Marruecos (179,7 millones, 9,4%), Argelia (49,0 millones, 361,2 %) y Oriente Medio (151,4 millones, 10,9%). En Asia destacan China con 315,8 millones, con un crecimiento del 111,7% y Japón (101,6 millones, -29,3%), mientras que Corea del Sur alcanza 71,1 millones(+3,0%).

En cuanto a importaciones, el 71,3 % tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, destaca el 11,0% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 1.954,5 millones, que subió un 29,6% respecto al periodo enero-diciembre de 2024.