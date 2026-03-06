C-LM anota 694 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en 2025, un incremento del 27,3% en relacion al año anterior

Archivo - Una persona sujeta un cartel contra los desahucios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en Castilla-La Mancha en 2025 se situó en 694, lo que supuso un incremento del 27,3 por ciento en relación a las que se registraron en 2024 en la región, un total de 504.

Las provincias que más crecieron fueron Toledo, con un 35,5 por ciento más de ejecuciones sobre viviendas; Albacete, que sube un 30 por ciento y Ciudad Real, con una subida de un 15,79 por ciento.

A nivel provincial, en Albacete crecen de 56 ejecuciones en 2024 a 80 en 2025, en Cuenca de 20 a 24, en Ciudad Real de 80 a 95, en Guadalajara de 78 a 79 y en Toledo de 269 a 417.

A nivel nacional, este número se situó en 10.850 en 2025, cifra un 21,4% superior a la de 2024 y la más elevada desde 2022, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este aumento, el mayor desde el año 2021, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales retoman los ascensos después de haber encadenado tres años consecutivos de retrocesos. En 2021 y 2020, las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 60,3% y un 41,6%, respectivamente.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se registraron 3.460 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 67,8% más que en el trimestre anterior y un 34,5% más que en el cuarto trimestre de 2024.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En 2025 se iniciaron 22.879 ejecuciones hipotecarias, un 12,4% más que en 2024. De ellas, 21.578 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 1.301 a fincas rústicas (-8%).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 13,9% en relación a 2024. Dentro de las fincas urbanas, 14.962 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 17,7% más que en 2024, y de ellas 13.069 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 21,7% superior a la de 2024.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas bajaron un 4,4% el año pasado, hasta las 1.893, mientras que las realizadas sobre solares se dispararon un 57,1% y totalizaron 660.

Asimismo, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos sumaron 5.767 en 2024, un 20,2% más que en 2023.

SUBEN UN 20% LAS EJECUCIONES SOBRE VIVIENDAS USADAS EN 2025

Del conjunto de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas el año pasado, un total de 13.825, el 92,4%, afectaron a viviendas usadas, con un incremento anual del 20,3%. Por su parte, las ejecuciones sobre viviendas nuevas retrocedieron un 7,4%, hasta sumar 1.137.

La estadística revela además que el 15,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en 2025 corresponde a hipotecas constituidas en 2007, el 13,8% a hipotecas suscritas en 2006 y el 10,1% a hipotecas firmadas en 2005.

El periodo comprendido entre 2005 y 2008 concentró el 48% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2025.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas el año pasado, con un total de 3.598, seguida de Cataluña (2.937), Comunidad Valenciana (2.522) y Madrid (1.328). En el lado opuesto se situaron Navarra (62), La Rioja (85) y Cantabria (106).