C-LM anota un incremento del 22,2% y se sitúa como segunda región donde más crece la compraventa de viviendas en junio

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

TOLEDO/MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha en junio ha subido un 22,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 1,57% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 3.027 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 4,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 3.027 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de junio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en junio en la región, 2.882 se realizaron sobre viviendas libres y 145 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 699 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.328 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En junio se realizaron un total de 4.808 operaciones sobre viviendas. Además de las 3.027 compraventas, 847 fueron herencias, 106 donaciones y 3 permutas.

En total, durante junio se transmitieron en Castilla-La Mancha 8.049 fincas urbanas a través de 5.026 compraventas, 1.396 herencias, 194 donaciones, 18 permutas y 1.415 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.907 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.652 herencias, 1.550 compraventas, 113 donaciones, 27 permutas y 565 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en junio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,64% seguida de Castilla-La Mancha, un 22,2% más, y Asturias (+10,36%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, Baleares y Galicia con caídas del 21,54%, 11,73% y del 7,68%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas subió en junio un 1,6% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.288 operaciones, su mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según Estadística.

Con el avance registrado en el sexto mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de haber encadenado cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 6,3%, hasta las 12.766 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que crecieron de manera más modesta, un 0,3%, hasta las 46.522 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.609 operaciones, un 2,6% más que en junio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 11,8%, hasta un total de 3.679 transacciones.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas aumentó un 5% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+4,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (+7,4%).

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.