C-LM anota un 5% más en la compraventa de viviendas en agosto con respecto a 2024 y crecen las hipotecas un 21%

MADRID/TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha registró este mes de agosto una subida del 5,3 por ciento de la compraventa de viviendas y un ascenso del 21 en las hipotecas sobre viviendas con respecto al mismo mes del año anterior, tal y como se refleja en los datos provisionales publicados este lunes por el Colegio de Registradores.

En agosto de este año se registraron en la región 2.544 compraventas de viviendas y 1.507 hipotecas sobre viviendas.

De otro lado, España registró en el mes de agosto algo menos de 47.800 compraventas de viviendas, con un descenso del 3,5% respecto al mismo mes de 2024, lo que supone la primera caída en más de un año, ya que la última bajada se produjo en el mes de junio de 2024, de acuerdo con los datos provisionales publicados este lunes por el Colegio de Registradores.

No obstante, la constitución de hipotecas sigue su tendencia al alza por decimocuarto mes consecutivo, con más de 33.000 hipotecas de viviendas, lo que supone un incremento del 7,8% frente al mismo mes del año anterior.

Los datos de los registradores muestran que durante el mes de agosto de 2025 se registraron más de 91.500 compraventas de inmuebles, con un descenso del 1,5% respecto a agosto de 2024. De ellas, unas 47.800 correspondieron a compraventas de vivienda, lo que supone un descenso anual algo más acusado, del 3,5%.

AGOSTO, MES "POCO REPRESENTATIVO" PARA ANTICIPAR LA EVOLUCIÓN

"Estos datos rompen la tendencia observada durante los últimos meses, ya que desde julio de 2024 no se registraba un descenso en las compraventas de vivienda, aunque agosto suele ser un mes poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo", han explicado los Registradores en su informe.

Por su parte, las hipotecas mantuvieron un mayor ritmo de crecimiento, al constituirse durante el pasado mes de agosto más de 43.600 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, con un fuerte incremento del 11,5% respecto al mismo mes del año anterior. Unas 33.000 de ellas fueron hipotecas sobre vivienda, lo que ha supuesto un incremento algo inferior, del 7,8%.

Diez de las diecinueve comunidades y ciudades autónomas registraron incrementos de compraventas totales durante el mes de agosto, encabezando dichos aumentos La Rioja (28,8%), Ceuta (23,9%) y Navarra (17,7%). En el lado opuesto, donde más han disminuido las compraventas ha sido en Melilla (-26,3%), Canarias (-21,8%), Madrid (-7,7%) y Asturias (-7,4%).

ANDALUCÍA Y CATALUÑA SUPERAN LAS 13.000 COMPRAVENTAS TOTALES

Atendiendo específicamente a las compraventas de vivienda, los mayores incrementos se han registrado nuevamente en Ceuta (46,2%) y La Rioja (33,2%), quedando en tercer lugar Castilla y León (16,7%), mientras que entre los descensos destacan Canarias (-19,9%), Melilla (-17%) y Asturias (-12,7%). En términos absolutos, Andalucía, Cataluña y Valencia superaron las 13.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 17.200.

En términos de compraventas de vivienda, las mismas comunidades y en el mismo orden ocupan los primeros puestos, con Andalucía en torno a las 9.400 operaciones. En relación con el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles, se registraron aumentos en todas las comunidades y ciudades autónomas menos en tres.

Los mayores incrementos, con variaciones superiores al 30%, se dieron en Cantabria (56,9%), Baleares (50,2%) y Aragón (37,5%). Por el contrario, las únicas comunidades que presentan descensos en el número de hipotecas totales son Canarias (-6,3%), Andalucía (-4,3%) y Asturias (-0,1%).

En cuanto a las hipotecas de vivienda, se observa una evolución parecida, con incrementos en dieciséis comunidades y descensos en tres. Con aumentos por encima del 30% se situaron Baleares (53,6%), Cantabria (46,5%), La Rioja (38,6%) y Aragón (35,5%).

Por su parte, los descensos corresponden a Madrid (-4%), Andalucía (-3,7%) y Asturias (-1,8%). En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia superan las 5.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con algo menos de 8.500; mientras que en hipotecas sobre vivienda solo Andalucía y Cataluña superan la cifra de las 5.000 constituciones.