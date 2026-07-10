C-LM ha apalancado 1.850 millones de euros en Incentivos Regionales para acompañar inversiones empresariales desde 2015

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su visita a Covinil en Illescas. - JCCM

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha apalancado Incentivos Regionales para acompañar inversiones empresariales por valor de más de 1.850 millones de euros en la región desde el año 2015, con ayudas de más de 357,4 millones de euros que han servido para respaldar 178 proyectos de inversión en la región.

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha valorado que el Ejecutivo autonómico ha multiplicado prácticamente por cuatro su capacidad de apalancamiento de estos fondos en la última década, desde la llegada al Gobierno del presidente autonómico, Emiliano García-Page, "y si en los años 2014 o 2013 estaba en torno a los diez millones de euros, el año pasado apalancamos ayudas por valor de 80 millones de euros en este programa, una cifra histórica en la región".

Patricia Franco ha visitado las instalaciones de uno de los proyectos que en la región han sido beneficiarios recientes de este programa del Ministerio de Hacienda que se nutre de fondos europeos, la empresa Covinil, en Illescas, donde ha valorado que el crecimiento de proyectos familiares como éste refuerzan además las capacidades industriales de Castilla-La Mancha, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Desde el Gobierno regional hemos realizado un acompañamiento integral, de 360 grados, al proyecto de Covinil; desde la identificación de terrenos para su implantación en parcelas que son propiedad del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha; hasta el acompañamiento para la captación de ayudas a la inversión", ha indicado la consejera, señalando que Covinil ha recibido más de 8,7 millones de euros de ayuda para una inversión de más de 34 millones de euros dirigida a aumentar su capacidad de producción y hacerlo además de una manera más eficiente y sostenible.

"Hemos adquirido una importante velocidad de crucero en la captación de fondos europeos procedentes de Incentivos Regionales, y si antes de nuestra llegada al Gobierno, por ejemplo, en el año 2014, se captaron diez millones de euros en ayudas, el pasado año alcanzamos los 80 millones de euros, una cifra histórica", ha indicado Patricia Franco.

Esta es, ha dicho la consejera, "la forma que tenemos de trabajar desde el Gobierno regional: apoyando la actividad económica y empresarial en nuestro territorio, y acompañando desde el inicio y en todos los procesos a aquellas compañías que quieren invertir en Castilla-La Mancha", ha señalado, recordando que la región "es la comunidad autónoma con un mayor carácter industrial de la zona centro sur del país", como ha quedado reflejado esta misma semana en el Índice de Producción Industrial, que ha situado a la región como la comunidad autónoma de todo el país con un mayor crecimiento interanual en el mes de mayo.