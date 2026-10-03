C-LM aporta el 81,4% de la financiación de los Servicios Sociales, un dato que está 7,2 puntos por encima de la media - JCCM

GUADALAJARA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aportación de Castilla-La Mancha a la financiación de los Servicios Sociales se sitúa en el 81,4%, lo que significa 7,2 puntos por encima del 74,2% de la media nacional, según el Índice DEC 2025 de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Igualmente, el informe sitúa a la región por encima de la media nacional en inversión por habitante y año en servicios sociales y promoción social.

Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, con motivo de los X Premios de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, organizados por el Colegio Oficial de Trabajo Social en Guadalajara. La cita reconoce trayectorias profesionales, buenas prácticas y trabajos de investigación, además de rendir homenaje a profesionales jubiladas, a informado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha felicitado a las personas y entidades premiadas y ha destacado que el informe sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad con mejor relación entre gasto y cobertura, así como la tercera de España en cobertura efectiva de prestaciones y servicios, con calificación de 'Excelente'. "Ese es el objetivo del Gobierno regional: gestionar bien los recursos y conseguir que lleguen a las personas y las familias", ha señalado la responsable de Bienestar Social.

García Torijano ha vinculado estos resultados al trabajo de los profesionales, cuyo conocimiento de las necesidades y labor de acompañamiento permiten mejorar las respuestas y acercar los apoyos a la ciudadanía, también en los municipios pequeños.

La consejera ha estado acompañada en estos premios por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de Castilla-La Mancha, Guadalupe Martín González, y por el director general de Acción Social, Santi Vera. Unos premios en los que también ha participado Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo General del Trabajo Social.

MÁS PROFESIONALES Y FINANCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PROXIMIDAD

La red de Servicios Sociales de Atención Primaria cuenta con 1.043 profesionales, 272 más que en 2015, lo que supone un incremento del 35,3%. Este refuerzo permite sostener una atención cercana desde los municipios y facilitar el acceso a los recursos del sistema público.

En 2026, el Gobierno regional destina 77,9 millones de euros a las entidades locales para financiar los Servicios Sociales de Atención Primaria y la ayuda a domicilio. De esta cantidad, 20,59 millones se destinan a los equipos y al funcionamiento de los servicios sociales, y 57,31 millones a los apoyos personales y domésticos que favorecen la autonomía y la permanencia de las personas en su hogar.

García Torijano ha subrayado la "apuesta" de Castilla-La Mancha "por los servicios sociales y por el hecho de que el Estado del Bienestar esté bien reforzado y tenga una estructura firme. Y eso se hace de muchas maneras, primero con confianza y con voluntad propia de tener encaminadas unas políticas sociales efectivas y activas, pero también, por supuesto, con financiación".

CUATRO DÉCADAS DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

La celebración coincide con el 40º aniversario de la primera Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, aprobada en 1986, que sentó las bases para organizar la red regional y desarrollar recursos y garantías para la ciudadanía.

Durante el acto, se ha entregado el Premio a las Buenas Prácticas al Equipo de Servicios Sociales de Villamalea; el Premio de Investigación a Patricia Fernández Montaño y Beatriz Esteban Ramiro; y el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado a Gracia Elena Huertas Campos. Los galardones han reconocido también la trayectoria profesional de Raquel Hornero Monleón y el compromiso social del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Cuenca, junto al homenaje a varias profesionales jubiladas.

La consejera ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de seguir trabajando con el Colegio Oficial de Trabajo Social en Guadalajara y con las entidades locales para fortalecer unos servicios sociales públicos y cercanos, capaces de responder a las necesidades de las personas y las familias.