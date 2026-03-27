C-LM aprobará el próximo martes su recurso contra Transición Ecológica pidiendo nuevas reglas del trasvase

El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, preside, en Almansa, el acto institucional con motivo del Día Mundial del Agua, celebrado en el Teatro Regio de la localidad. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

ALBACETE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar este martes en Consejo de Gobierno el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha avanzado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, en su intervención durante el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la Bodega Cooperativa Santiago Apóstol en Montealegre del Castillo (Albacete).

García-Page ha calificado de "doloroso" denunciar al Gobierno de España, "por el incumplimiento de sentencias en relación con el agua", en referencia a las cinco sentencias ganadas en el Tribunal Supremo "a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha", que "no se ganan así como así".

"Son años peleando", ha lamentado el presidente regional, apuntando que después de esta pelea ya han pasado "otros cuatro años sin cumplir con las sentencias".