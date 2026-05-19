C-LM aprueba la financiación para impulsar el programa de viveros ESA-BIC de la Agencia Espacial Europea

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, informa de los acuerdos alcanzados en Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la financiación para respaldar el proyecto de vivero de empresas vinculado al proyecto ESA-BIC en colaboración con la Agencia Espacial Europea y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que contará con un millón de euros de inversión financiados al 50% por el Gobierno regional y la Agencia Espacial Europea.

En rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha explicado que esta financiación se traduce en un conjunto de ayudas directas a las empresas que se instalen en esta incubadora de 'startup' para desarrollar tecnología espacial o proyectos innovadores ligados a la agricultura, la sostenibilidad, las energías renovables, las telecomunicaciones o la inteligencia artificial.

El consejero ha recordado que este proyecto ya cuenta con el respaldo del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha, y con la implicación de 24 empresas e instituciones, 15 grupos de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y otros 10 grupos de la Universidad de Alcalá de Henares.

"Esto evidencia la fortaleza de Castilla-La Mancha en el ecosistema innovador y el alto interés en la región para que las empresas puedan desarrollar estas tecnologías del futuro", ha concluido.