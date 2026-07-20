C-LM aprueba el martes el decreto del Programa de Fomento del Acceso de las Personas Jóvenes a una Vivienda en Propiedad

Archivo - La confluencia "lamenta" que el Ayuntamiento de Cuenca "carezca de una estrategia de vivienda". - CEM - Archivo

TOLEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobará este martes el decreto del Programa de Fomento del Acceso de las Personas Jóvenes a una Vivienda en Propiedad en Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado el presidente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la firma del Protocolo General de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Iglesia Católica en Castilla-La Mancha para la financiación plurianual del patrimonio cultural religioso.

"Mañana vamos a poder cumplir con otro objetivo importante, que es aprobar el decreto de tipo cero para el acceso a la vivienda, de la que es abanderado esta región, en un fenómeno que aún hoy no ha encontrado parangón en España y que esperemos tenga mucho éxito en una de las necesidades apremiantes y constantes que tenemos, como es precisamente el de la vivienda", ha apuntado García-Page.

El Consejo de Gobierno también aprobará este martes algunas decisiones relacionadas con empleo y con talleres de formación.