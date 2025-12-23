C-LM aprueba una nueva convocatoria para la incorporación de jóvenes a la agricultura dotada de 30,7 millones

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparecen en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes una nueva convocatoria para la incorporación de jóvenes a la agricultura y a la ganadería y el apoyo a la modernización de sus explotaciones dotada de 30,7 millones de euros.

En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha reivindicado que "el futuro del campo pasa por los jóvenes", algo que tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, defienden continuamente tanto en el ámbito nacional como en las instancias europeas.

Fruto de esa coherencia y "siendo consecuentes con lo que se defiende", el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta tercera convocatoria por tercer año consecutivo "para seguir incorporando jóvenes a nuestro campo y a nuestra ganadería".

Con esta convocatoria, ha subrayado Padilla, el Gobierno castellanomanchego pone a disposición todos los fondos disponibles en el plan estratégico de política agraria común para este periodo 2023-2027 llegando a 30,7 millones de euros para esta convocatoria.

"Nos propusimos en esta legislatura llegar a 1.800 jóvenes incorporados", y ya son 1.552 jóvenes incorporados, ha celebrado Padilla, quien ha defendido que "Castilla-La Mancha cumple con el relevo generacional y además lo hace en tiempo récord".

Padilla, en la rueda de prensa, ha informado en una tacada de varios asuntos aprobados por el penúltimo de los Consejos de Gobierno que Emiliano García-Page va a presidir este 2025, añadiendo temas como la ampliación del Centro Tecnológico Industrial (ITECAM) con 6 millones de euros; una inversión de 2,3 millones en infraestructuras hídricas en el entorno de los Municipios Ribereños; o la adquisición de equipación y material para los 2.900 forestales que trabajan en la Comunidad Autónoma.

Empezando por la inversión para el ITECAM, ha señalado que con esos 6 millones de euros se dotará a la entidad de un nuevo espacio, "moderno, abierto y pensado para el intercambio de conocimiento para enriquecer el tejido productivo".

Un espacio que acoge a 365 empresas y que da soporte a más de 1.500, "con un impacto de más de 24.000 empleos indirectos", y que ahora tendrá "una infraestructura adecuada" para "generar riqueza en la región".

"Castilla-La Mancha refuerza así su músculo con un centro tecnológico clave, un compromiso que adquirió Page y que da un paso importante", ha indicado.

AYUDAS PARA EL COCHE ELÉCTRICO

El Consejo de Gobierno dispensa además 20,1 millones de euros para la adquisición de coches eléctricos, cuantía que eleva a más de 36 el dinero liberado para este cometido en lo que va de año.

Este dinero será también para adquirir e instalar puntos de recarga, también en zonas rurales, "con una visión transversal" a todo el territorio.

El montante ha servido para atender a más de 1.600 ayudas en lo que va de año, con la vista puesta en poder dar respuesta afirmativa a todas las que se presenten de aquí a final de 2025.

PISCINA EN ALCOCER, DEPURADORA EN DURÓN

Habrá, además, 2,3 millones de euros que se repartirán entre dos localidades ribereñas de Entrepeñas y Buendía.

En concreto, habrá una nueva piscina en Alcocer; y una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales en Durón, ambas en la provincia de Guadalajara.

"Esta línea de actuaciones son una apuesta del Gobierno regional por el agua y por un territorio que ha sufrido mucho en los últimos años por la escasez de este recurso vital para la vida humana", ha incidido la consejera portavoz.

5 DE JUNIO, DÍA DEL PUEBLO GITANO

Esther Padilla ha ampliado la información al respecto de algunas decisiones anunciadas recientemente, como la declaración del día 5 de junio como Día del Pueblo Gitano en Castilla-La Mancha.

"Una fecha con un profundo valor histórico y simbólico, y es que el 5 de junio de 1488 es cuando existe realmente la primera constancia documental de la presencia de esta población en nuestra región, concretamente en Guadalajara, donde aparecen los primeros datos", ha explicado.

Y es que para Padilla es importante "reconocer la llegada del pueblo gitano" para también "celebrar siglos de historia compartida por sus aportaciones culturales y sociales".

500.000 VISITANTES PARA CELEBRAR 8 SIGLOS DE CATEDRAL

Esther Padilla ha aprovechado la rueda de prensa para incidir en la colaboración que el Gobierno regional tendrá en la celebración del VIII Centenario del inicio de la construcción de la Catedral Primada de Toledo.

Ha citado en este punto la gran exposición prevista entre el 25 de mayo y el 14 de octubre del próximo año, que aglutinará hasta 350 obras maestras de artistas como El Greco o Velázquez, todo ello con "un mismo relato expositivo de una enorme ambición".

Calcula para esta celebración que cerca de 100.000 visitantes al mes se dejarán caer por el templo, superando así una expectativa de más de medio millón de tickets vendidos.

MÁS EQUIPAMIENTO PARA LUCHAR CONTRA INCENDIOS

Entre el resto de asuntos, ha destacado además la inversión de 800.000 euros para la renovación de vestuario de seguridad para los bomberos forestales que trabajan contra el fuego en la región.

"Es importante protegerlos para que puedan desarrollar su trabajo", ha defendido Padilla sobre un gasto que irá a parar a la compra de chaquetas y pantalones ignífugos, cubrenucas, botas, cascos y gafas para más de 2.900 trabajadores.

En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 7,3 millones de euros para la adquisición de vacunas de neumococo y la del virus de papiloma humano para el año 2026.

Se adquirirán 100.000 dosis para la vacuna frente al neumococo y 60.000 para la de papiloma humano. En total, 160.000 dosis las que se adquirirán con el acuerdo de esta semana.

En 2026, Castilla-La Mancha destinará más de 38 millones de euros para el sistema de vacunación público en la región. "Hemos multiplicado casi por 8 la inversión en vacunas que destinamos para proteger a la población de Castilla-La Mancha".