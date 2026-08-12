C-LM y Astrohita ultiman un protocolo de colaboración para fomentar la divulgación de la astronomía

Castilla-La Mancha Y Astrohita Ultiman Un Protocolo De Colaboración Para Fomentar La Divulgación De La Astronomía. - JCCM

TOLEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Asociación Astrohita están ultimando un protocolo de colaboración para fomentar la divulgación de la astronomía entre la comunidad educativa de la región, según ha detallado este miércoles el director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro, durante la visita que ha realizado al Complejo Astronómico de La Hita, gestionado por la Fundación Astrohita.

José Antonio Castro ha explicado que el futuro acuerdo contemplará iniciativas de formación del profesorado, elaboración de recursos educativos, programas de observación astronómica y actividades de divulgación científica, aprovechando además el impulso que supone el Trío Ibérico de Eclipses de 2026, 2027 y 2028, ha informado la Junta en un comunicado.

"Nuestra intención es aprovechar este momento histórico para despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes, acercar la investigación a las aulas y consolidar una colaboración duradera con una entidad de referencia como la Fundación Astrohita", ha dicho.

El director general del área se ha referido al eclipse que podrá verse hoy y ha resaltado "el compromiso con la seguridad y la coordinación institucional en torno al mismo", y ha puesto en valor el trabajo de coordinación que el Ejecutivo autonómico viene desarrollando desde hace meses a través de la Comisión Regional del Trío de Eclipses, en la que participan diferentes consejerías, administraciones y organismos con el objetivo de garantizar que este acontecimiento astronómico se desarrolle con todas las garantías de seguridad.

En este sentido, ha destacado que "el eclipse del 12 de agosto es un reto organizativo sin precedentes para Castilla-La Mancha, pero también una oportunidad extraordinaria para mostrar la capacidad de coordinación de las administraciones y proyectar la imagen de una región preparada para acoger a los miles de visitantes que se desplazarán para contemplarlo".

José Antonio Castro ha agradecido el trabajo que están realizando los profesionales de la Fundación Astrohita, así como el conjunto de entidades científicas, asociaciones astronómicas, administraciones públicas y servicios de emergencia que colaboran para que la observación del eclipse transcurra con normalidad, siempre bajo las recomendaciones de seguridad establecidas por las autoridades competentes.

APUESTA POR EL SECTOR ESPACIAL

Castro ha señalado que "Castilla-La Mancha tiene la oportunidad de construir un verdadero ecosistema alrededor del espacio, que abarque desde la divulgación científica y la generación de vocaciones entre nuestros jóvenes hasta la investigación, la innovación y la creación de nuevas empresas". En este sentido, ha incidido en que iniciativas como la colaboración con la Fundación Astrohita y el proyecto ESA BIC en el que trabaja la Comunidad Autónoma "forman parte de una misma estrategia para aprovechar las capacidades que tiene nuestra región y generar nuevas oportunidades de conocimiento, innovación y empleo".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar del eclipse con responsabilidad, recordando la importancia de utilizar únicamente gafas homologadas para la observación directa del Sol y de seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de seguridad y protección civil.