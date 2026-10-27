C-LM aumenta siete millones y eleva a 78 la convocatoria de ayudas a la discapacidad para poder atender a más recursos

La consejera de Bienestar Social de C-LM, Bárbara García Torijano. - JCCM

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria de subvenciones para entidades sociales y corporaciones locales que prestan atención a personas con discapacidad, dotada de más de 78 millones de euros.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha explicado que esta convocatoria tiene un crecimiento "significativo" con respecto a la de este 2026, en vigor, pues se eleva en siete millones de euros, "para poder atender a más recursos, para poder dar mayores posibilidades a las personas con discapacidad y a las familias, pero también para poder mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales que llevan a cabo todos estos recursos".

García Torijano ha indicado que con el acuerdo de este martes, la convocatoria podría estar resuelta antes de que finalice el año, lo que facilitaría que las entidades del tercer sector dispongan de la financiación para poder continuar de una forma normalizada con su labor.

De igual modo, ha indicado que la convocatoria contempla el anticipo del 100% de las subvenciones que se financian y que se van a conceder en el momento de su resolución.

"Este anticipo se modifica en esta convocatoria, puesto que antes era bianual, ahora se centra y se concentra en el mismo año y se organiza en 12 pagos mensuales iguales para las ayudas de ámbito regional y en dos pagos para las ayudas de ámbito provincial".

Ha defendido la responsable regional de Bienestar Social que esta estabilidad supone una mejora sustancial en la estabilidad al tercer sector, a las entidades en donde el pago va a ser en un mismo año presupuestario.

Esta convocatoria, ha detallado, financia 300 programas desarrollados por 142 entidades sociales, que atienden a más de 12.200 familias en la comunidad autónoma.