C-LM ha aumentado su privatización sanitaria en un 90% en los últimos 12 años, según un informe de FADSP

Archivo - El número de personas que optan por contratar un seguro privado ha crecido un 81% desde 2014, según la FADSP - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID/TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), José Manuel Aranda, ha señalado que "el número de personas que optan por contratar un seguro privado ha crecido un 81 por ciento" desde 2014, lo que representa actualmente "al 21 por ciento de la población".

"El gasto de bolsillo de las familias ha crecido un 52,8 por ciento, una media de 576 euros por familia", ha manifestado el también coordinador del '12º Informe sobre la Privatización en las Comunidades Autónomas', presentado por la organización. "Esto, para muchas familias, es insostenible", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, ha declarado que el proceso privatizador que se observa en España ha derivado en "pérdida de accesibilidad y de equidad en el sistema". No obstante, ha reconocido que existen diferencias velocidades según cada región, ya que el estudio realizado --que establece una puntuación máxima de 34 puntos-- sitúa a Madrid (34), Cataluña y Baleares (28) y Canarias (26) como las que cuentan con una Sanidad más privatizada.

Por contra, a la cola se hallan La Rioja (14), Murcia (15,5), Extremadura (17,5) y Castilla y León (18,5), aunque ha subrayado que "hay muchas comunidades autónomas que están bajas en este índice, pero usan otros métodos" de privatización que no salen reflejados. Además, ha destacado que existen otras que han privatizado "rápidamente", como Extremadura, que ha aumentado un 94,4 por ciento su puntuación en 12 años, mientras que Castilla-La Mancha lo ha hecho en un 90 por ciento.

La privatización puede realizarse de "muchas formas", ha explicado al hilo, para señalar que "en general, es una transferencia de dinero público a empresas", la cual puede hacerse mediante compra de servicios, conciertos, transferencia de la gestión, a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y "por la compra directa de servicios sanitarios por la población de algo que debería ofertar el sistema sanitario".

Aranda, quien ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica al español como uno de los 10 mejores sistemas sanitarios públicos, ha subrayado que la deriva actual pone "en riesgo" esta concepción, así como los factores que lo han aupado hasta esa posición, como "el alto nivel de salud, la cobertura universal, la accesibilidad, el servicio equitativo y eficiente y la alta valoración de los usuarios".

LA PRIVATIZACIÓN AUMENTA LAS TASAS DE MORTALIDAD

Por ello, ha sostenido que "en Sanidad Pública, el problema más importante es la privatización", con la que el sistema "no es más eficiente y no aumenta la calidad", además de que "aumenta las tasas de mortalidad" y no supone un ahorro de costes. "Es cuestión de salud pública, no es una decisión técnica", ya que "ese modelo cuesta vidas; privatizar mata", ha aseverado.

"El motor de la privatización es la demora de la atención sanitaria", ha proseguido, para afirmar que las listas de esta "no han dejado de crecer" y "se han extendido a la Atención Primaria". "La justificación es que los recursos son insuficientes, pero al mismo tiempo los Gobiernos son incapaces de resolver las demoras", ha apuntado, tras lo que ha declarado que "es un negocio" en el que "los fondos de inversión están claramente presentes".

Por tanto, y una vez incidido en que "el proceso de privatización es desigual" porque hay "distintas políticas públicas de privatizar", el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Baleares (ADSP-IB) ha insistido en sus "consecuencias muy graves", ya que "lo que crece es la desigualdad" y la falta de acceso "a los servicios sanitarios públicos como los había antes". Prueba de ello es que en Madrid -que lidera el índice desde sus inicios-, "hay 350.000 personas a las que no se les ha dado cita", por lo que "no están en las listas de espera", ha enfatizado.

"En el conjunto del Estado, el proceso de privatización está siendo importantísimo", ha resumido, y es que, pese a que considera que existe "falta de transparencia", ha destacado que "el gasto sanitario privado en el 2025 ronda los 34.000 millones y representa el 27 por ciento del gasto sanitario, un 3 por ciento del PIB". "Somos uno de los países que supera la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", ha expuesto, para agregar "el aumento de los conciertos privados", que el pasado año "se estima en 11.000 millones".

LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PRESENTE EN TODAS LAS CCAA

En la misma línea, el portavoz de la FADSP y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Sergio Fernández, ha afirmado que la situación no es buena "en ninguna" región, ya que "la privatización está presente en todas", solo "cambia la forma y la intensidad". De hecho, ha subrayado que la evolución es "preocupante".

"Conseguir una cita en Atención Primaria se complica muchísimo" y una consulta con el especialista "tarda meses", mientras que la intervención quirúrgica "no llega", ha ejemplificado, al tiempo que ha sostenido que, por ello, "quien tiene recursos, busca una salida en el ámbito privado". Todo ello deriva en "el deterioro" y "privatización de la Sanidad Pública", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la organización convocante y de la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP), Manuel Martín, ha denunciado las "políticas de 'lobbies'" del sector empresarial y el avance de la privatización sanitaria. Ante ello, ha pedido "movilizarse" a través de una "alianza entre la población y el personal que trabaja en el sistema sanitario" para intentar "frenar el desmantelamiento y la destrucción del sistema".

Por último, y en coincidencia con el resto de intervinientes que han participado en la exposición de los detalles del informe, la miembro de la AGDSP, Luisa Lores, ha denunciado el "tremendo círculo vicioso privatizador" actual, el cual "lleva al desastre".