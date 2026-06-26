C-LM avanza con Ecoembes en la negociación del convenio marco para reforzar la recogida selectiva de envases - JCCM

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto a la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, ha mantenido una reunión de trabajo con la CEO de Ecoembes, Rosa Trigo Fernández, y otros representantes directivos de la entidad, en el marco de la colaboración institucional que ambas organizaciones mantienen para mejorar la gestión de los residuos de envases en Castilla-La Mancha.

Durante el encuentro se ha analizado la situación de la región en relación con la aplicación del Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, así como el estado de las negociaciones del convenio marco que debe regular la colaboración entre las entidades locales y el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para la gestión de los envases ligeros y de papel y cartón, ha informado la Junta en nota de prensa.

La reunión se enmarca en los contactos que la Consejería de Desarrollo Sostenible viene manteniendo con los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, "para avanzar en unos acuerdos que permitan dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios de Castilla-La Mancha, garantizando una financiación, recogida y tratamiento de los residuos adecuada por parte de los servicios de recogida selectiva", ha explicado la consejera.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos trabajando para que el futuro convenio marco recoja unas condiciones ajustadas a la realidad de nuestras entidades locales, favoreciendo una colaboración eficaz que permita seguir incrementando la recogida selectiva de residuos y avanzar en los objetivos que marca nuestro Plan Regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030", ha incidido Gómez.

Asimismo, ha valorado los avances producidos durante las últimas semanas en el proceso negociador y ha señalado que "la nueva propuesta presentada por Ecoembes supone un paso adelante en el diálogo que mantenemos. Desde la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 seguiremos trabajando en representación de las entidades locales de Castilla-La Mancha para alcanzar un acuerdo satisfactorio que responda a las necesidades de nuestro territorio".

MEJORAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN

Por otro lado, la titular de Desarrollo Sostenible ha subrayado la importancia de reforzar aspectos vinculados a la sensibilización ciudadana, la formación y la mejora de los medios disponibles para la recogida selectiva en el conjunto de la región.

"Castilla-La Mancha cuenta con una amplia extensión territorial y una realidad municipal muy diversa, por lo que resulta fundamental seguir impulsando la dotación de infraestructuras y herramientas que faciliten la separación de residuos en origen y mejoren el servicio que reciben los ciudadanos en todos los municipios", ha indicado la consejera.

Por último, Gómez ha explicado que "los avances registrados en la negociación permiten prever que la firma del convenio marco pueda producirse próximamente, lo que supondrá un impulso importante para seguir mejorando los resultados de recogida selectiva de envases y consolidar el modelo de economía circular en Castilla-La Mancha".