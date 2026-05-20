C-LM avisa de que no se puede limitar a los regantes de la región mientras el Levante riega "a mansalva"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha defendido este miércoles la necesidad de aplicar ya las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y ha advertido de que no se puede permitir que en el Levante se riegue "a mansalva" mientras se pretende limitar la capacidad de los agricultores y regantes castellanomanchegos.

Padilla se ha pronunciado así a preguntas de los medios, tras el recurso presentado por el Gobierno regional ante la falta de avances para garantizar los caudales ecológicos del río Tajo.

La portavoz ha señalado que el Ejecutivo autonómico sigue "sin tener noticias" sobre el recurso y ha enmarcado la posición de Castilla-La Mancha en la defensa de sus intereses, del campo y de la biodiversidad.

"Nosotros defendemos intereses de Castilla-La Mancha, agricultores, ganaderos, del campo, y del desarrollo y las garantías de la biodiversidad de nuestros espacios", ha afirmado Padilla, que ha insistido en que la posición del Gobierno regional es "clara" en esta materia.

La portavoz ha sostenido que la modificación de las reglas de explotación permitiría avanzar hacia una gestión más equilibrada del agua.

"Creo que con la modificación de las reglas de explotación estaremos avanzando mucho, porque seguramente ayudaría a concienciarse de cómo hay que trabajar con el agua", ha señalado.

En este punto, Padilla ha criticado el actual reparto de esfuerzos en materia hídrica y ha situado el foco en el uso del agua en el Levante. "Lo que no puede ser es que a algunos les permitan regar a mansalva, como es el caso del Levante, y por otro se quiera limitar la capacidad de nuestros agricultores y regantes", ha advertido.

El Gobierno de Emiliano García-Page sostiene que el cumplimiento de los caudales ecológicos del Tajo exige adaptar las reglas del trasvase Tajo-Segura. Para el Ejecutivo regional, esa modificación es necesaria para compatibilizar la recuperación ambiental del río con las necesidades de la cuenca cedente y del sector primario de Castilla-La Mancha.