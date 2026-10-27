C-LM avisa que recurrirá en caso de que se acometan trasvases más allá de los tres meses que contempla la ley

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado que recurrirá los trasvases de agua que podrían realizarse al Levante desde el Tajo fuera del plazo de tres meses que establece la ley, porque dichas derivaciones, que se ejecutarían a partir de diciembre, "incumplirían las normativas actuales".

Así lo ha avanzado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha sido preguntada por la reunión de la comisión de Explotación del Trasvase de este martes, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

En este marco, ha explicado que las actuales normas de explotación, aún sin modificar como exige el Gobierno de Castilla-La Mancha, establecen que en Nivel 2, se pueden derivar 27 hectómetros cúbicos mensuales.

"Evidentemente, no se pueden trasvasar porque no está operativo el trasvase, pero en la ley sí que está regulado que durante los tres meses siguientes a estar aprobado ese trasvase si se puedan enviar esos hectómetros cúbicos a su destino. Habrá que esperar a ver cuál es el plazo de ejecución de las obras previstas para su reparación y, por lo tanto, si se dan las circunstancias para que se pueda trasvasar ese agua", ha dicho Gómez, que ha recordado que a causa de la rotura del canal del trasvase quedan por derivar al Levante 97,94 hectómetros.

Tras asegurar que el Gobierno de Murcia y de Valencia pretenden que se trasvasen después de esos tres meses que se cumplirían en diciembre, ha advertido de que el Ejecutivo castellanomanchego recurriría, de producirse dicha derivación, porque "no cumpliría lo establecido en las normativas actuales".

"Hay que tener en cuenta que hemos saltado de año hidrológico, que empezó el 1 de octubre, y esos 97 hectómetros a los que me he referido son del año hidrológico anterior. Luego también hay una pugna que tendremos que dilucidar jurídicamente, porque es probable que tampoco se pudiesen trasladar esos recursos íntegros, aunque se hiciesen dentro de estos tres meses que establece la normativa del trasvase".

Por todo ello, la responsable de Desarrollo Sostenible ha dejado claro que el Ejecutivo estará "muy vigilantes y muy pendiente de qué es lo que va a hacer el Estado y la Comisión de Explotación del Trasvase con esos recursos, "porque pertenecen a la cuenca cedente".