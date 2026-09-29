C-LM y AWS ofrecen 220 plazas para formar a docentes de FP en inteligencia artificial y computación en la nube

Dos acciones formativas permitirán al profesorado adquirir competencias en IA y computación. - JCCM

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa reforzando la formación del profesorado de Formación Profesional en nuevas tecnologías con la puesta en marcha, a través del Centro Regional de Formación del Profesorado y en colaboración con Amazon Web Services (AWS), de dos acciones formativas con un total de 220 plazas, centradas en la computación en la nube y la inteligencia artificial generativa.

La primera formación, dirigida al profesorado de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, ofrece 100 plazas y permitirá profundizar en los principales conceptos y servicios de computación en la nube, como redes, seguridad, almacenamiento, bases de datos y gestión de servicios cloud, según ha informado la Junta por nota de prensa. El curso se desarrollará del 9 al 30 de octubre, íntegramente en línea, e incluirá un laboratorio práctico.

La segunda acción está centrada en inteligencia artificial generativa, cuenta con 120 plazas y se dirige al profesorado de todas las familias profesionales que imparte módulos relacionados con la digitalización aplicada a los sectores productivos.

Los docentes trabajarán con herramientas de AWS para desarrollar prototipos relacionados con necesidades reales del aula o del centro. Esta formación tendrá lugar del 2 al 23 de octubre.

Estas actuaciones dan continuidad a la colaboración iniciada entre Castilla-La Mancha y AWS para impulsar las competencias digitales en la Formación Profesional y acercar la enseñanza a las nuevas necesidades de las empresas y del mercado laboral.

Ambas acciones están actualmente en periodo de inscripción, con 147 solicitudes para las 120 plazas de IA generativa y 35 solicitudes para las 100 plazas de computación en la nube.