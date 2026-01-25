C-LM busca el impulso de la competencia digital de los estudiantes a través de 'InnovaRetosCLM'

Presentación telemática de 'InnovaRetosCLM' . - JCCM

TOLEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la iniciativa 'InnovaRetosCLM' destinada a impulsar la competencia digital del alumnado de la región, especialmente en aquellas destrezas relacionadas con el pensamiento computacional.

Más de 350 docentes de Castilla-La Mancha asistieron a la presentación de la iniciativa, con la participación de la directora general de Innovación y Centros, Mariló Pérez Pintado, según ha trasladado la Junta por nota de prensa

El programa sumerge al alumnado en una cuidada narrativa de detectives y misterio, basada en las obras literarias de Agatha Christie. Esta narrativa los llevará a descubrir al culpable mientras superan los distintos retos y desafíos a los que deberán enfrentarse.

Durante la presentación, miembros del servicio de Innovación Educativa, de la Red de Dinamizadores y Dinamizadoras de Transformación Digital y Robótica y docentes que participaron en la edición anterior mostraron las distintas modalidades de participación, la estructura de dichas modalidades (entrenamientos y retos con actividades desconectadas, robótica educativa, lenguajes de programación y diseño 3D) y cómo acceder a la ficha técnica de cada recurso de cara a poder implementar las actividades en el aula con el alumnado.

También se mostró cómo recoger y enviar las evidencias de superación de los retos para que el alumnado participante reciba las merecidas insignias y su centro aparezca en el mapa de InnovaRetosCLM 2025/2026.