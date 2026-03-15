C-LM celebra el Día Mundial de Derechos de las Personas Consumidoras abordando los derechos de información de precios

Archivo - La campaña aborda cuestiones como la información sobre precios en rebajas. - DISTRITO 1 TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Como cada 15 de marzo, se lleva a cabo el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. La iniciativa de este año consiste en una campaña informativa sobre los derechos que tienen las personas consumidoras en relación con la información sobre precios, abordando aspectos que, quizás, no sean suficientemente conocidos o que puedan resultar novedosos.

Esta información estará disponible en soporte digital en el Portal de Consumo de Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La campaña incluye información relativa a la prohibición de los 'precios por goteo', entendidos éstos como el incremento progresivo que sufren los precios de productos que se venden online, a los que se van añadiendo gastos de gestión, de envío, impuestos o cualquier otro concepto que debería estar incluido ya en el precio inicial ofertado.

Asimismo, se advierte sobre la denominada 'reduflacción', práctica consistente en reducir la cantidad de un producto en un empaquetado muy similar al habitual, sin modificar su precio, lo que induce a confusión a las personas consumidoras al suponer que el precio no ha variado cuando en realidad están pagando el mismo precio por una cantidad menor de producto.

Además, la información también comprende otros aspectos como las rebajas, las garantías o el derecho de desistimiento en las compras online dentro de la Unión Europea.

Finalmente, se explican los precios personalizados y los precios dinámicos, informando sobre los derechos que asisten a las personas consumidoras en estos supuestos.

Los precios personalizados se refieren a aquellos precios cuyo importe se determina o ajusta específicamente para una persona concreta mediante el uso de datos personales, perfiles de comportamiento u otros sistemas automatizados que permitan inferir características, preferencias o probabilidad de compra individuales, de modo que el precio ofrecido varía en cada persona.

A su vez, los precios dinámicos hacen referencia a los precios en los que el importe se determina o modifica de forma automatizada y en tiempo real a partir de variables externas y objetivas como las condiciones del mercado de oferta y demanda, de disponibilidad del bien o servicio, el momento de contratación o factores comparables; siempre y cuando dichas variaciones no se basen en el perfil, en las características personales o en el comportamiento individual de la persona consumidora.