C-LM celebra que Transportes descarte la opción 'Toledo central' del AVE a Extremadura y abra nuevo estudio informativo

Un tren AVE destino Málaga sale de la estación de Atocha, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). Se recupera la circulación ferroviaria directa del trayecto Málaga-Madrid, aunque de forma parcial. La línea funcionará con vía única durante el resto del
Un tren AVE destino Málaga sale de la estación de Atocha, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). Se recupera la circulación ferroviaria directa del trayecto Málaga-Madrid, aunque de forma parcial. La línea funcionará con vía única durante el resto del - Gabriel Luengas - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 13:52
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TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya asumido su posición y la del Ayuntamiento de Toledo descartando la alternativa 'Toledo central' en el trayecto de la alta velocidad entre Madrid y Extremadura.

Fuentes del Gobierno regional han destacado que se vaya a abrir un nuevo estudio informativo para desarrollar las soluciones planteadas por la administración castellanomanchega y la local, "alejadas de las zonas de protección patrimonial y respetando la solución de la doble estación, manteniendo de Santa Bárbara plenamente operativa".

Del mismo modo, ha resaltado que mientras se lleva a cabo este estudio se vaya a impulsar una conexión provisional y limitada en la localidad toledana de Bargas, de carácter transitorio y funcional, pensada principalmente para aliviar la saturación ferroviaria de la red de Cercanías, y permitir que los trenes convencionales lleguen antes a Madrid aprovechando la red de alta velocidad ya existente en el entorno madrileño, sin que suponga la solución definitiva ni una nueva línea completa de doble sentido.

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