C-LM celebrará los 50 años de la Transición con 500 actividades y una exposición central que pasará por las 5 provincias

El vicepresidente segundo del Gobierno de C-LM, José Manuel Caballero, y el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido. - JCCM

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las Cortes regionales han presentado este jueves la programación diseñada para celebrar el 50 aniversario de la Transición Democrática en la región, que estará compuesta por más de 500 actos en más de 200 municipios castellanomanchegos y protagonizada por una gran exposición que se inaugurará en Toledo el día 29 de septiembre y llegará a las cinco provincias de la región.

Una programación que ha sido presentada en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico, por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero.

Bellido ha explicado que este "amplio" programa de actividades viene a "reivindicar" un "periodo importante" de la historia de España "que ojalá que podamos recuperar en espíritu en este momento".

Asimismo, ha apuntado que, aunque España es hoy una de las 26 democracias plenas que hay en el mundo, está "en un momento crucial donde se están perdiendo las formas".

Así, ha comentado que hace 50 años "la situación económica no era fácil" y la social "tampoco era sencilla" pero, a pesar de ello, desde las fuerzas políticas "se intentó llevar a la sociedad a un gran acuerdo que fraguó en la Constitución" y posteriormente en la España de las autonomías. "Ojalá podamos recuperar esas formas", ha deseado.

UN BALANCE "MUY POSITIVO"

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha explicado que este 50 aniversario se toma teniendo en cuenta la fecha del referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1976.

Asimismo, ha señalado que el periodo que se ha tomado como referencia para la Transición se extiende hasta el año 1983, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones a las Cortes autonómicas.

En cuanto al detalle sobre el programa, el vicepresidente segundo ha comentado que habrá 32 grandes actuaciones, 16 exposiciones, 95 citas musicales, 320 representaciones teatrales y 5 obras de arte urbano, una por provincia, que "quedarán en el territorio.

La exposición central, titulada 'La Transición en Castilla-La Mancha: una nueva realidad e identidad (1976-1983)', pasará por las cinco provincias y supone un recorrido desde el final de la dictadura hasta las primeras elecciones democráticas en Castilla-La Mancha.

Además de esta exposición, se propondrán una serie de dramatizaciones teatrales para contar cómo fue todo este proceso, con una mirada dirigida a las personas más jóvenes.

Por otro lado, se han diseñado otra serie de muestras. Una de ellas contará con diez fotos "míticas" de la Transición, mientras que otra, que se expondrá al aire libre, permitirá un paseo para disfrutar de imágenes que presentan la Transición "con una clara mirada" en Castilla-La Mancha.

De igual modo, se han preparado una exposición con una veintena de portadas de la prensa de la región en la época; otra, que pasará por todos los campus universitarios de la región, con 50 portadas de las revistas culturales y políticas que eran protagonistas en la Transición; y una más de los herederos de la revista 'Cambio 16' con algunas de sus portadas más icónicas.

También habrá otra muestra en homenaje al artista José Ortega, exiliado 16 años por cuestiones políticas, que buscará recuperar la figura de los hombres y mujeres de la cultura y el activismo político; y una más con 40 obras de pintura y fotografía de artistas de reconocido éxito nacional e internacional que reflejan la época.

En Cuenca se podrá ver una exposición más con la perspectiva del periodista José Luis Pinós, que contará con escenas de la provincia; y se ha diseñado una más con documentos e información de los archivos de la región en torno a este periodo.

Asimismo, se ha propuesto una muestra sobre los carteles de activismo político de la Transición; otra sobre las pioneras de la Comunidad Autónoma que lucharon por la igualdad de oportunidades; una más sobre las personas que tuvieron que marcharse de la región a otras ciudades e incluso otros países; y una última sobre el nacimiento de Castilla-La Mancha desde el regionalismo manchego hasta la actualidad.

RECONOCIMIENTOS

Además, también se ha ideado un bloque de actividades dedicada a los reconocimientos a quienes hicieron posible este proceso, de tal forma que se celebrará un acto institucional para los diputados y senadores elegidos en las elecciones constituyentes de 1977 por las cinco provincias de la región en el que se homenajeará a aquellos que aún viven y también a las familias de los ya fallecidos.

De igual modo, habrá una serie de actos, uno por provincia, dedicados a ensalzar a los movimientos vecinales, sindicales, empresariales y de mujeres que "empujaron para lograr la sociedad y el grado de democracia en el que hoy vivimos".

Finalmente, se crearán también dos foros para abordar dos sectores que en aquel momento eran "prácticamente invisibles" como son el de la discapacidad y el colectivo LGTBI.

ARTE Y PENSAMIENTO

En cuanto al pensamiento, la creación y el debate, las Cortes y el Gobierno regional proponen una actividad en la que, en colaboración con las escuelas de arte de la región, se pondrá en valor la creación de los jóvenes talentos desde la mirada del diseñador de moda Manuel Piña.

De igual modo, se organizarán, junto a los clubes de lectura, una serie de jornadas con escritores y autores de la Transición, que tendrán la oportunidad de comentar y recuperar sus libros.

En cuanto a los jóvenes, se desarrollará un concurso dirigido a institutos en el que los participantes deberán presentar miniseries de tres capítulos sobre cómo ven este periodo a través de la mirada de sus padres, sus abuelos y sus propios conocimientos.

También se convocará un certamen de relatos de narrativa y de cuento para mayores de 65 años en el que podrán contar sus vivencias y su mirada respecto a la evolución de Castilla-La Mancha desde la Transición hasta la actualidad y cómo se lo contarían a sus nietos.

De otro lado, y en colaboración con la Fundación Okuda San Miguel, se crearán cinco obras, una por provincia, dirigidas por un artista urbano "de primer nivel" que estará acompañado de jóvenes que cursan sus estudios en las escuelas de arte. Estas obras de arte se crearán en lugares como silos tradicionales o a través de "grandes murales de dimensiones impactantes".

Igualmente, se ha encargado la elaboración de un cómic sobre la Transición dirigido al público joven.

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

Finalmente, la programación también recuperará la importancia de la música en aquel contexto histórico a través de diez grandes conciertos creados bajo la premisa de "recuperar los guateques y las verbenas de la época". Para ello se contará con bandas musicales como 'La misión' o 'Panorama' y otras tantas orquestas regionales que recordarán la música de los últimos 50 años.

Además, de ello, se celebrarán tres festivales musicales que mezclarán a grupos de la región que ya han triunfado junto a otros que están iniciando su andadura.

Por su parte, un total de 80 bandas de música actuarán adaptando las canciones icónicas de la Transición al ámbito del lenguaje sinfónico.

Y, en último lugar, se publicará un vídeo, encargado a jóvenes creadores de la región, en el que contarán como la música fue un "elemento fundamental de cambio" en aquella época.

Todo ello se verá complementado por algunas actividades más como una recopilación de fotografías privadas sobre la vida cultural, social y política del momento y la puesta en marcha de diez espectáculos de luz y sonido sobre edificios de gran valor patrimonial.

Finalmente, se desarrollará una campaña de publicidad en los medios de la región y nacionales para trasladar los valores de la Transición y el reconocimiento de la sociedad de la región a este periodo histórico.