C-LM celebrará el 8 de mayo las pruebas de acreditación de competencias clave del nivel dos y tres del año 2026

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 20 de marzo al 20 de abril. - JCCM

TOLEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicará este lunes en el Portal de Educación la fecha de celebración de las pruebas de acreditación de las competencias clave de nivel dos y tres correspondientes al año 2026, dirigidas a aquellas personas que deseen continuar su formación a través de certificados profesionales y no dispongan de los requisitos académicos necesarios para acceder a ellos de forma directa.

Estas pruebas tienen como objetivo permitir que las personas que no reúnen la titulación exigida para acceder a certificados profesionales de nivel dos y tres puedan acreditar las competencias básicas necesarias y continuar su itinerario formativo en condiciones adecuadas para aprovechar estas enseñanzas, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Las pruebas se celebrarán el próximo 8 de mayo en los Centros de Educación de Personas Adultas de Castilla-La Mancha. La evaluación estará compuesta por dos materias: competencia en comunicación en lengua castellana y competencia matemática.

Podrán participar en estas pruebas las personas que sean residentes en Castilla-La Mancha, tengan 16 años o más a fecha 31 de diciembre de 2026 y no posean las titulaciones o certificaciones requeridas para acceder a los módulos formativos de un certificado profesional de nivel 2 o 3, según corresponda. En el caso de personas desempleadas, deberán estar inscritas en una Oficina de Empleo de Castilla-La Mancha, mientras que las personas trabajadoras ocupadas deberán tener domicilio o puesto de trabajo en la región.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 20 de marzo al 20 de abril.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el Portal de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (www.educa.jccm.es), en los Centros de Educación de Personas Adultas, en las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes, en la propia Consejería de Educación (Servicio de Educación de Personas Adultas) o a través del teléfono de información 012.