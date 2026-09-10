C-LM cerró el mes de julio con 303 nuevas sociedades mercantiles, su tercer mejor dato de la serie histórica

Archivo - Cooperativa Nuestra Señora del Egido. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha bajó un 7,9% en julio en tasa interanual con un total 303 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 31, un 18,4% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 303 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 14,07 millones de euros, lo que supone un 35,86% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 31 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Castilla-La Mancha, 24 lo hicieron voluntariamente; 2 por fusión con otras sociedades y las otras 5 restantes por otras causas.

Aragón (+21,47%) Murcia (+15,81%) y Comunitat Valenciana (+14,91%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, La Rioja y Extremadura con retrocesos de un 24,36%, 23,64% y un 13,39%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+66,67%), Murcia (+33,33%) y Cataluña (+30,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que La Rioja, Navarra y Canarias las que menos, con retrocesos de un 46,15%, 25% y un 19,32%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 23,5% en Castilla - La Mancha en julio, hasta las 63 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 26,9 millones de euros, cifra un 33,8% superior a la de julio del año anterior.