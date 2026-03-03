C-LM cierra febrero con 1.070 nuevos desempleados, un 0,90% más, hasta alcanzar los 120.593

Archivo - Trabajador limpieza. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 1.070 personas en el mes de febrero en Castilla-La Mancha, hasta alcanzar los 120.593 desempleados, lo que supone un aumento del 0,90% respecto al mes anterior, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Respecto al mismo mes del año anterior, el desempleo en la Comunidad Autónoma ha descendido en 10.569 personas, lo que supone un 8,06 por ciento menos.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1%), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

(Habrá ampliación)