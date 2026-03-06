C-LM clama por un feminismo "pacifista" este 8M: "No necesitamos a señores de la guerra que nieguen la desigualdad"

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

ALBACETE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado este viernes con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, un feminismo "pacifista e internacionalista" a colación del conflicto internacional vigente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, durante su intervención en el acto que se ha celebrado en Chinchilla de Montearagón (Albacete), ha señalado que las mujeres no necesitan señores de la guerra" ni tampoco "a señores que nieguen la desigualdad y la violencia", sino "las mismas libertades y reconocimiento que nuestros compañeros de vida".

Simón ha enfatizado el compromiso con el feminismo "pacifista e internacionalista" frente "al sufrimiento de millones de mujeres sometidas a la pobreza y la violencia" y ha solicitado "que se deje de utilizar a las mujeres para justificar conflictos que violan el derecho internacional y los derechos humanos más esenciales".

Así, ha advertido de que se viven "tiempos ciertamente confusos" en los que "no da igual quién dirige un gobierno porque de ello dependerán las políticas reales de igualdad o la negación más absoluta".

Frente a "las políticas huecas" de los partidos de la derecha y extrema derecha, la consejera ha exigido "el fin del desmantelamiento de las políticas de igualdad" que se vive en otras comunidades autónomas. "Seguiremos trabajando sin descanso", ha prometido la responsable de Igualdad, afirmando que lo harán "desde la pedagogía, el sosiego, con moderación, sin atacar a nadie y buscando siempre el diálogo".

La consejera ha asegurado que "hoy las mujeres en esta tierra tienen unas mejores condiciones que hace una década", apuntando a la reducción del paro femenino "en más de un 17%, siendo la segunda comunidad autónoma que más lo ha reducido". "Nunca antes ha habido tantas mujeres trabajando en Castilla-La Mancha, más de 400.000", ha concretado.

CARMENA ABOGA POR CONVENCER

Por su parte, la abogada laboralista y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha recogido el X Premio Internacional a la Igualdad de Género Luisa de Medrano concecido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha apelado a sumar a los hombres a la causa feminista: "Queremos convencer, no vencer".

Carmena ha considerado que el feminismo lo está haciendo "bien", describiéndolo como un movimiento ejemplar, "jamás violento".

En este punto, ha apelado a "seducir a los hombres" para implicarles en la igualdad, pues "cuando de verdad se logra lo que se quiere, es cuando se convence", y además ha llamado a huir de la "calumnia y las mentiras" y a seguir luchando por "evitar un retroceso".

La galardonada, que ha lamentando el bombardeo de una escuela de niñas en Irán, ha apelado a que las mujeres tienen que estar ahí, "dirigir este mundo y evitar las guerras", punto en el que ha recordado a Concepción Arenal, pensadora del siglo XIX, para rechazar que "la guerra es una consecuencia del odio, un odio que deshace".

Frente a este odio, ha reivindicando el movimiento feminista, que lleva implítico "la empatía", una cualidad que "fortalece", ha destacado Carmena.

Asimismo, la exalcaldesa de Madrid ha agradecido a la Constitución Española "por reconocer por encima de todo la igualdad" y ampararse en los derechos humanos, creando "un panorama en el que las mujeres nos podemos sentir cómodas hoy".

Ha rememorado la trayectoria de la latinista medieval Luisa Medrano, que "causó realmente asombro en su tiempo", reflexionando sobre la importancia de recordar la historia cuando se lucha contra la desigualdad.

ODIO A LAS MUJERES EN REDES

Por su lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por elaborar "un código jurídico global, un tratado internacional" que sirva para regular el odio --también hacia las mujeres-- que se traslada a los jóvenes en las redes sociales.

Narrando un "momento bien difícil" con "muchos cambios" ligados a la Inteligencia Artificial ha apelado a reflexionar sobre este punto. "Se ha demostrado que los algoritmos negativos cunden mucho más que los positivos. El enfrentamiento, el conflicto, el odio, se cuela con más facilidad en las sociedades. Es más motivo de enganche", ha lamentado.

Asimismo, ha rechazado la idea de emprender una guerra por defender a las mujeres y por avanzar en derechos. "La guerra no se hace para defender ni el papel de las mujeres en Irán, ni para liberar a buena parte de la sociedad de la esclavitud de una dictadura teológica como la que allí se vive. No. Se hace por otros intereses", ha aseverado.

También ha defendido la Constitución en términos de igualdad, "probablemente una de las más avanzadas de todo el mundo", mostrándose orgulloso de que Castilla-La Mancha es una tierra que "milita en la igualdad entre hombres y mujeres, y en la igualdad absoluta".

De su lado, el alcalde de Chinchilla de Montearagón, Francisco Morote, ha pedido a todos, hombres y mujeres, "ser cómplices de este cambio", a corregir micromachismos en el lenguaje cotidiano y "a no tolerar ninguna injusticia por pequeña que parezca". "Sigamos construyendo juntos un mundo donde la mujer sea una fuerza imparable", ha afirmado.

PREMIADAS

En el acto, que ha tenido como acompañamiento la música de Noe Vargas, enfermera y cantante y ha sido conducido por la periodista albaceteña Amparo Álvarez, también se ha premiado a la ONG Solidaridad Enfermera.

Además, en Toledo, se ha premiado a María Camisón y la Asociación Cultural de Mujeres Atenea; en Cuenca, a la escritora Luz González Rubio y al proyecto 'Arte a dos manos' de la Asociación Pro Salud Mental Vivir y en Ciudad Real, se ha premiado a Visitación Arcos y a la Asociación Lantana.

En Guadalajara, a la profesora universitaria Concepción Carrasco y a la Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud de Guadalajara (Acisjf) y en la provincia de Albacete, se ha reconocido la trayectoria de Milagros Morales y a la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap).