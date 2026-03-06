C-LM comparte la bajada de ratios propuesta por educación pero pide "cautela" en el calendario y financiación suficiente

Archivo - El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha aplaudido la propuesta de anteproyecto de ley de bajada de ratios ofrecido por el Ministerio y debatido este viernes en Conferencia Sectoral, si bien ha puesto el acento en que la Comunidad Autónoma ya ha dado en el pasado pasos en ese sentido, al tiempo que ha reclamado no solo "cautela", sino, además, financiación adecuada para que los territorios puedan implementar la propuesta.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Toledo previas a un foro de educación en el que también participará la ministra Milagros Tolón, ha querido el consejero considerar que "quizá los propósitos de este anteproyecto de ley son muy buenos y son compartidos por todas las comunidades autónomas", pero "hay que ser muy cautelosos en el calendario que se propone".

"Si ese calendario viene a acelerar el ritmo que llevamos las diferentes comunidades, es de justicia que reclamemos la financiación al Estado que tiene que acompañar a esas medidas que tenemos que implementar", ha dicho, incidiendo en que "no solamente por una voluntad política" puede llevarse a cabo esta reducción.