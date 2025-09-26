C-LM, Comunidad Valenciana, Industria y Mahle establecerán grupo de trabajo para intentar frenar el ERE de la compañía

CUENCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la constitución de un grupo de trabajo entre la Comunidad Autónoma, la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Industria y la empresa Mahle para trabajar en "mantener la actividad industrial" de la empresa "y, por supuesto, el empleo".

Franco, a preguntas de los medios este viernes durante la presentación del Plan Estratégico de Comercio Minorista 2025-2030, ha explicado que todas las administraciones buscan "trabajar en positivo" y en líneas que sean "posibles y factibles" para mantener la actividad y especialmente el empleo, algo que para el Gobierno autonómico es "una prioridad absoluta".

"La prioridad absoluta del Gobierno regional es mantener las capacidades industriales pero, sobre todo, también mantener los empleos en una comarca y en un municipio que tiene algo más de 6.000 habitantes y donde una decisión tan drástica podría afectar, sin duda, la vida de muchas personas y muchas familias", ha señalado.

Franco ha desvelado que el Gobierno autonómico ya ha mantenido dos encuentros con la empresa para intentar "aminorar y paliar" los efectos del posible despido de 550 personas en su planta de Motilla del Palancar.

Asimismo, también se ha reunido este mismo viernes con el Comité de Empresa para ponerse "a disposición de las personas y familias afectadas para que, en caso de que no podamos frenarlo, que podamos buscar alternativas que sean factibles para no perder capacidades industriales".