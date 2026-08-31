C-LM se congratula del "mejor julio de toda la serie en turismo rural" con la cuarta cuota de mercado más alta del país

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - JCCM

ALBACETE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado "el mejor mes de julio de la historia en alojamientos rurales, consolidando la cuarta cuota de mercado más alta de todo el país", en un periodo muy marcado por los destinos de sol y playa, con más de 50.700 viajeros alojados y más de 126.600 pernoctaciones rurales.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la visita que ha realizado a uno de los grandes referentes en destinos rurales en la región, Alcalá del Júcar, donde ha señalado que Albacete es la cuarta provincia del país que más ha crecido tanto en viajeros como en pernoctaciones en turismo rural en el mes de julio.

La consejera ha visitado, junto con la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz; y el alcalde de Alcalá del Júcar, Juan Pascual Muñoz; las actuaciones que el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo en el entorno de La Playeta de la localidad, en el marco del Turismo Azul Sostenible, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Este programa ha supuesto una inversión de fondos europeos Next Generation de 1,2 millones de euros, de los cuales 126.000 se han invertido aquí, en Alcalá del Júcar", ha detallado la consejera, quien ha señalado la construcción de una pasarela con recursos sostenibles que conecta esta zona de baño con el aparcamiento de caravanas, la señalización de rutas o la restauración forestal del entorno de La Playeta.

"En la provincia de Albacete, el proyecto Turismo Azul Sostenible ha supuesto una inversión de más de 282.000 euros, el 23,5% del total del proyecto en la región", ha valorado Patricia Franco, señalando que, además, Alcalá del Júcar forma parte de otros proyectos como Rural Bike Conecta CLM o los cielos con Certificado Starlight para la observación astronómica en la comarca de La Manchuela.

"Alcalá del Júcar es una de las localidades más bonitas no sólo de la región, sino de toda España, y cuenta con recursos patrimoniales, naturales y de turismo activo que la convierten en una de las localidades de referencia turística en el territorio", ha indicado.

DESTINOS QUE MÁS CRECEN

"Tesoros" como los que tiene esta localidad han revertido de manera positiva en los datos de turismo rural del mes de julio que hoy ha publicado el INE correspondientes al mes de julio, y que eleva a 50.762 los viajeros alojados en turismo rural en Castilla-La Mancha, un 8,7% más en el mismo mes del año anterior; con 126.675 pernoctaciones, un 7% más que en el mismo mes del año pasado.

"Somos uno de los destinos que más crece tanto en viajeros como en pernoctaciones en el mes de julio en turismo rural en la región", ha señalado Patricia Franco, consolidando Castilla-La Mancha la cuarta cuota de mercado más alta del país incluso en un periodo marcado por el turismo de sol y playa, "y con el mejor dato de toda la historia del turismo rural en la región en el mes de julio".

Además, tal y como ha valorado la consejera, "la provincia de Albacete es la cuarta de todo el país con mayor crecimiento en turismo rural en el mes de julio tanto en viajeros como en pernoctaciones", y después de un mes de julio histórico para el sector del turismo rural en la provincia, "Albacete está en cifras de récord entre enero y julio en alojamientos rurales en toda la serie histórica".

Este buen comportamiento sitúa además a la región con el dato más alto de pernoctaciones en alojamientos rurales de toda la historia entre enero y julio de este año, con un incremento en la estancia media; e impulsa al turismo en su conjunto al segundo mejor registro histórico en los siete primeros meses del año.