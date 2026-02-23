C-LM, ante el congreso antivacunas del sábado, pide a población "que no escuche voces que no tengan soporte científico"

Archivo - Vacuna, COVID, coronavirus, vacunado. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha pedido este lunes a la población "que no escuche voces que no tengan soporte científico" de cara a la celebración este sábado del evento denominado 'Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras' en Ciudad Real.

"En la información, lo que no tiene soporte y evidencia científica es desinformación", ha subrayado, antes de inaugurar la jornada de presentación de la Estrategia Sanitaria y Sociosanitaria de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, y al ser preguntado por esta cita.

Tras asegurar que hay que "respetar a quien no piensa así", y aclarar que los convocantes, en ese ámbito, "pueden hacer lo que consideren", se ha mostrado "claramente de frente a la celebración de este evento y claramente de frente a las personas que están en desacuerdo con las vacunas".

"Siempre el beneficio sigue siendo mucho mayor que cualquier otra cuestión que puedan poner de manifiesto y no quiero recordarles, las vacunas, lo que han sido a lo largo de la historia, la más reciente, el covid", que permitió en menos de un año reducir "la fatal y letal consecuencia que estaba teniendo la enfermedad", el virus respiratorio sincitial en niños o los síntomas de gripe que cada año son menores o incluso nulos por la vacuna de la gripe.

A juicio del consejero, "todo lo que se refiere a la vacunación, es decir, a la prevención primaria, no es discutible científicamente", ha concluido.