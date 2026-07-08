C-LM considera que no hay que gastar "ni tiempo ni tanto dinero público" en el ramal provisional del AVE en Bargas

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que no hay que gastar "ni tiempo ni tanto dinero público" en el ramal provisional del AVE en Bargas. La cifra de 400 millones para una obra provisional al Ejecutivo de Emiliano García-Page le parece "desproporcionado", tal y como ha asegurado su portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa.

Así ha respondido la portavoz al ser preguntada por las alegaciones, cuyo plazo de presentación concluyó el lunes, al estudio informativo del ramal provisional del AVE Madrid-Extremadura por Bargas (Toledo).

"Con toda la buena voluntad y de colaboración con el Ministerio", ha recordado Padilla, cuando plantearon esa propuesta provisional "nos parecía razonable" si eso suponía agilizar el trazado del AVE y la ejecución de las obras.

Pero "bien es cierto", ha continuado Padilla, que cuando el Gobierno castellanomanchego ha conocido tanto el plazo de ejecución de esa obra provisional y la inversión de 400 millones de euros, "realmente nos parece desproporcionado y que es un gasto muy superior al que podríamos haber previsto que podía suponer ese ramal".

Por lo tanto, ha subrayado, "no consideramos que haya que gastar ni tiempo ni tanto dinero público en algo que inicialmente es provisional".

Además, ha advertido, también hay otra parte que afecta a la normativa medioambiental y que, por lo tanto, "no es fácil salvarlo como lo ha planteado el ministerio".

Las alegaciones presentadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha van "en sintonía" con las presentadas por el Ayuntamiento de Toledo y se basan en la falta de motivación del anteproyecto frente al importe que representan las actuaciones y las afecciones a infraestructuras, zonas de especial cuidado medioambiental por existir aves esteparias y las afecciones al tráfico por el gran movimiento de tierras (2,5 millones de m3) durante las obras.

Además, según las alegaciones de la Junta, los plazos esperados en la tramitación del expediente no aportan ventajas frente a la solución definitiva.

"Lo realmente importante es avanzar en la solución definitiva a su paso por Toledo que, al tener un consenso para la solución, puede ser muy ágil su tramitación si el Ministerio pone todos los recursos a funcionar y cesa en el empeño de construir una solución provisional que realmente tiene las restricciones de tráfico de la vía convencional con la que enlaza", afirman desde el Gobierno regional.