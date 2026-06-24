C-LM constituye el Foro Técnico Interdisciplinar de Enfermedades Profesionales

Constitución del Foro Técnico Interdisciplinar de Enfermedades Profesionales de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha constituido el Foro Técnico Interdisciplinar de Enfermedades Profesionales de la región, para avanzar en su identificación y prevención a través del impulso del intercambio de información y de la mejora de la coordinación entre todas las entidades, tanto de iniciativa pública como de iniciativa privada, que forman parte de este.

La constitución de este Foro ha tenido lugar esta semana en la Escuela de Administración Regional de Toledo, y supone el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el ámbito de la seguridad y salud laboral para esta legislatura, según ha informado la Junta por nota de prensa. El Foro Técnico forma parte del proyecto conjunto establecido por las Consejerías de Economía, Empresas y Empleo, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral; y de Sanidad, de manera específica la Dirección General de Salud Pública, junto con el SESCAM.

A través de este foro se pretende facilitar la identificación de enfermedades profesionales, de acuerdo a la normativa de aplicación, a través del impulso del intercambio de información y de la mejora de la coordinación entre las entidades públicas y privadas involucradas, tanto en la fase inicial de detección o sospecha de la enfermedad profesional, como, en su caso, en la investigación de la misma; bien con finalidad preventiva o bien con propósito asistencial y de reconocimiento de prestaciones. Asimismo, el Foro pondrá especial énfasis en la detección de casos de cáncer con origen profesional.

A la jornada constitutiva del Foro han asistido en torno a 70 profesionales, pertenecientes a las administraciones y entidades vinculadas al objeto de este, en particular mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y servicios de prevención ajenos y propios de la Administración regional. Asimismo, también han tomado parte de la jornada personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Universidad de Castilla-La Mancha, junto a representantes de los principales agentes sociales de Castilla-La Mancha.

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha dado la bienvenida a los asistentes en la inauguración de la jornada, en la que ha remarcado la importancia de perfeccionar el marco preventivo que da lugar a este tipo de enfermedades relacionadas con el trabajo, con la finalidad de minimizar los casos que se producen, pero facilitando la identificación de aquellos que ahora no son reconocidos como de origen profesional.

A continuación, el director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, Francisco Javier de la Cruz, ha esbozado las principales líneas de acción del Foro; en particular, la investigación de enfermedades profesionales y el diseño e implantación de un procedimiento de declaración de sospecha de este tipo de enfermedades.

El proyecto se estructura en cuatro fases diferenciadas, las dos primeras ya finalizadas, en tanto que se ha constituido un grupo de trabajo permanente, formado por personal del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, Dirección General de Salud Pública y SESCAM, que avanza en el desarrollo de mecanismos de coordinación entre los agentes y administraciones públicas implicadas, cuyo punto final ha de ser la implantación del procedimiento de diagnóstico de sospecha.

El Foro Técnico pondrá especial énfasis en la detección de casos de cáncer derivados de exposición a agentes de este tipo en empresas y centros de trabajo. La directora del departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, María Jesús Terradillos, ha expuesto las principales líneas de acción de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de origen Profesional, que nace de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

El cierre de la jornada ha corrido a cargo del coordinador regional del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sescam, Dagoberto Andrés Bejarano, que ha expuesto el papel determinante que está llamado a desempeñar el personal facultativo del Servicio Público de Salud a través de la Atención Primaria, así como de la Atención Especializada, en particular en aquellas especialidades clínicas más directamente vinculadas a casos de cáncer por exposición a agentes de este tipo en el ámbito laboral.