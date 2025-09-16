C-LM convoca ayudas al alquiler para mujeres víctimas de violencia de género por más de 1,1 millones de euros

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, informan de asuntos relacionados con sus departamentos. - JCCM

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto una nueva convocatoria de las ayudas al alquiler de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género dotándolas con 1.150.000 euros.

Así lo han avanzado en rueda el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, que en rueda de prensa han dado cuenta de este acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la presente semana.

"Para reducir la tramitación al máximo posible, nuestra idea es publicar la convocatoria este miércoles para poder empezar a solicitarlas en los próximos días. El plazo estará abierto hasta el 28 de noviembre del 2025", ha explicado Hernando.

Sobre si los 750 euros que recibe cada perceptora de esta ayuda son suficiente, teniendo en cuenta el coste del alquiler, ha indicado que el Ejecutivo ha analizado los precios del alquiler también de las grandes ciudades.

"Al final como toda ayuda o todo programa, en algún lado hay que poner la frontera, porque si no de otra manera también llegaríamos a mucho menos personas. Piense usted además que todos los años el dinero del Pacto de Estado se hace insuficiente. Ojalá el Estado pudiera darnos más dinero para este tipo de programas", ha dicho el consejero, que ha añadido que el Ejecutivo regional ha tenido que poner fondos propios todos los años "para llegar al compromiso de que ninguna mujer que cumpliera los requisitos se quedara sin una ayuda al alquiler".

"Todas las mujeres reciben una ayuda al alquiler, siempre y cuando cumplan los requisitos", ha insistido el titular regional de Fomento, que estima que podrán ser beneficiarias de estas ayudas 1.260 mujeres y sus hijos.

Por su parte, la responsable de Igualdad ha señalado que estas ayudas son "la prueba de que en Castilla-La Mancha trabaja de forma trasversal con todas las consejerías implicadas, para que la igualdad no sea una competencia aislada".

REQUISITOS

Se pueden solicitar los gastos que se deriven de los contratos de arrendamiento entre el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, la renta establecida en el contrato de arrendamiento de la vivienda objeto de la ayuda no debe ser superior a 750 euros mensuales.

Con carácter general, se concederá a las beneficiarias una ayuda del 60 por ciento de la renta mensual, que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente.

Dicha cuantía será, no obstante, será del 75 por ciento de la renta mensual de la vivienda en el caso de que la beneficiaria o cualquiera de sus familiares, ascendientes o descendientes, que convivan con ella, tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento de carácter psíquico, o del 65 por ciento de carácter físico.

Por último, la cuantía será del 100 por cien de la renta mensual del arrendamiento de la vivienda cuando la beneficiaria acredite la condición de familia numerosa; provenga de una situación en recurso de acogida del Instituto de la Mujer; o tenga a su cargo un ascendiente, o descendiente, que tenga reconocida una situación de dependencia. Además, se contemplan anticipos de la ayuda trimestrales para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad económica.