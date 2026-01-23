C-LM convoca la próxima semana las ayudas para financiar los estudios universitarios y de FP a jóvenes del medio rural

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha inaugurado la Escuela Infantil 'Sueños Gigantes' de San Lorenzo de la Parrilla - JCCM

CUENCA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado la publicación, la próxima semana, de la convocatoria de ayudas del 'Contrato Programa' para los jóvenes de zonas despobladas que cursen enseñanzas universitarias y de formación profesional, que viene recogido en la Ley de medidas contra la despoblación.

Gracias a esta ayuda, ha dicho, el Gobierno regional va a financiar los estudios universitarios y de formación profesional de estos jóvenes, "con el único compromiso de que el resto de la unidad familiar permanezca viviendo en su municipio".

Al respecto de la cuantía, las ayudas serán de un máximo de 12.000 euros por solicitud en el caso de los estudios universitarios y de 6.000 euros por solicitud en el caso de los estudios de formación profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Estas ayudas tendrán un plazo de solicitud que comenzará al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026.

ESCUELA INFANTIL 'SUEÑOS GIGANTES'

Martínez Guijarro ha inaugurado este viernes la Escuela Infantil 'Sueños Gigantes' de San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca, junto a la alcaldesa del municipio, Virginia Martínez; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; y el delegado de Educación, Gustavo Martínez. Este nuevo recurso educativo atiende a 14 niños y niñas de 0 a 3 años y ha supuesto una inversión de más de 210.000 euros con cargo al Plan de Recuperación.

Durante el recorrido, el vicepresidente primero ha recordado que, hasta la fecha, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto un total de 128 escuelas infantiles a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma, lo que supone 2.988 plazas ofertadas. En el caso concreto de la provincia de Cuenca, este dato asciende a 33 escuelas infantiles, con un total de 652 plazas.

En este punto, Martínez Guijarro ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha priorizado la apertura de estas escuelas infantiles en pequeños municipios, también como una medida que ayuda a fijar población en las zonas con problemas de despoblación, ya que "las parejas jóvenes quieren tener garantías y certeza de que hay un buen servicio educativo en el medio rural".

En esta línea, el vicepresidente primero ha insistido en que una de las claves de la lucha contra la despoblación en la región es la garantía de acceso a los servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.