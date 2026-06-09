C-LM convoca tres becas para la formación de especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Asuntos Europeos ha convocado tres becas de doce meses de duración para la formación de especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea, mediante la realización de prácticas en la sede de la Dirección General de Asuntos Europeos y en la Oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea. Este miércoles se abre el plazo de presentación de solicitudes, que irá hasta el 9 de julio.+

Así consta en la resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes, que recoge Europa Press, en la que se indica que la dotación por beneficiario será de 1.320 euros brutos mensuales. Dicho importe mensual se incrementará en 350 euros al mes en concepto de plus de transporte y residencia durante el periodo en el que la formación se desarrolle presencialmente en la Oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea.

La cuantía total máxima de las becas a percibir por las personas beneficiarias dentro del crédito disponible será de 53.820 euros, esto es, 17.940 euros por persona. Sumando a este importe la cuantía a satisfacer por la cuota patronal a la Seguridad Social, el crédito total para financiar la presente convocatoria asciende a 57.138,74 euros.

Podrán solicitar dichas becas personas físicas nacionales de un estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país perteneciente al Espacio Económico Europeo, y que tengan su domicilio fiscal en el territorio de Castilla-La Mancha.

También tendrán que haber completado enseñanzas en un recinto universitario situado en el territorio de Castilla-La Mancha; no haber cumplido aún los 29 años de edad; haber completado las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada.

Los títulos extranjeros de educación superior deberán haber sido homologados o declarados equivalentes a una titulación y a nivel académico universitario oficial equivalente.

La solicitud deberá ser cumplimentada en el formulario que estará disponible durante todo el plazo de presentación de solicitudes en la dirección https://www.jccm.es, sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presentación y la identificación de las personas solicitantes sólo podrá hacerse por medios electrónicos.

La información sucesiva sobre la convocatoria será dada a conocer en las página web del Centro Europe Direct (https://europa.castillalamancha.es) y en la de la Vicepresidencia Segunda (https://www.castillalamancha.es/gobierno/ vicepresidenciasegunda), siendo anunciada su publicación en las redes sociales en las que la Dirección General de Asuntos Europeos tiene presencia habitual: Facebook (@europedirect.clm), Instagram (@europedirect.clm) y X (@ europedirectCLM)