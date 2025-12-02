C-LM coordinará el Consejo de la Unión Europea en Educación, Cultura y Audiovisuales el primer semestre del 2026

Archivo - Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha será la encargada de coordinar el Consejo de la Unión Europea en materia de Educación, Cultura y Audiovisuales. La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, y la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, han mantenido una reunión de manera telemática para determinar todas las claves de la presidencia y plantear los objetivos.

El proceso de participación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea es el resultado de un proceso gradual que se inició con la adopción en 1994 de un acuerdo, informa el Ejecutivo en nota de prensa.

Con dicho acuerdo se reconoció a las comunidades autónomas el derecho a participar en la formación de la voluntad estatal ante las instituciones europeas, ya que hasta entonces las diferentes regiones únicamente participaban en la ejecución del Derecho comunitario.

El 9 de diciembre de 2004, la Carue adoptó el acuerdo que abrió definitivamente a las comunidades autónomas la participación en las cuatro formaciones del Consejo de la Unión Europea cuya actividad se relaciona de forma más significativa con sus competencias internas, en concreto con los Consejos de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Educación, Juventud y Cultura.

La viceconsejera de Educación ha señalado que en la reunión celebrada este martes se ha hablado de que, durante este semestre, se revisarán asuntos en fase de tramitación como la regulación del nuevo programa Erasmus Plus, la revisión del marco estratégico para la cooperación europea en materia de educación y formación y la elaboración de un documento no legislativo sobre el profesorado en la era IA, entre otros aspectos.

De su lado, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha señalado que en lo que respecta a su departamento se va a seguir con la revisión del programa Agora UE, la implementación de una estrategia sobre conciencia en valores europeos, conocido como Escudo para la Conciencia Europea, y también se va a revisar el tráfico ilícito de bines culturales; entre otros aspectos.