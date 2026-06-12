C-LM creará una Estrategia Regional de los Cuidados para impulsar la corresponsabilidad en las familias

La consejera de Igualdad en una jornada de formación en materia de corresponsabilidad organizada por Cecam y CEOE-Cepyme Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha creará la Estrategia Regional de los Cuidados como una herramienta específica, recogida en la Ley de Medidas para Reducir las Brechas de Género en el Ámbito Económico, desde la que impulsar la corresponsabilidad en las familias.

Es uno de los elementos que incorpora el borrador de la Ley, tal y como ha anticipado la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha confirmado también que la tramitación se iniciará en el segundo semestre de este año, después de que el texto inicial haya sido acordado con los agentes sociales, entidades e instituciones de la región, según ha informado la Junta por nota de prensa.

"La conocida como Ley de Brecha nace de un acuerdo social importante con la intención de adaptar nuestros modos de vida a esquemas completamente igualitarios para que las mujeres no nos pasemos la vida renunciando a objetivos profesionales, cobrando salarios y pensiones más bajas o aceptando empleos más precarizados", ha explicado Simón.

Tal y como ha explicado la consejera, el texto del borrador incorpora la creación de la Estrategia Regional de los Cuidados, con el objetivo de mejorar la corresponsabilidad de las familias, "con medidas específicas dirigidas a mujeres autónomas y a titulares de microempresas, especialmente en el mundo rural y en zonas en riesgo de despoblación".

"Queremos que la Ley impulse la creación de una gran estrategia regional que implique al conjunto de la sociedad y que establezca medidas e incentivos económicos pensados para ofrecer a las familias herramientas con las que poder convertir el peso femenino de la conciliación en corresponsabilidad para el conjunto de las familias", ha explicado Simón.

La consejera ha realizado estas declaraciones momentos antes de participar en una jornada de formación en materia de corresponsabilidad organizada por Cecam y CEOE-Cepyme Guadalajara en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), dentro de un programa que cuenta con el apoyo económico del Gobierno regional, a través de la Consejería de Igualdad.

Durante la jornada, a la que también han asistido el secretario general de CEOE-Cepyme Guadalajara, Javier Arriola; la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López y la delegada provincial de Igualdad, Laura Gil, cerca de una veintena de profesionales y representantes de empresas han podido participar de una formación en igualdad y en corresponsabilidad, seguida de un ejercicio de networking.