C-LM crece un 9% en sus exportaciones hasta julio hasta los 7.116 millones en comparación con el año pasado

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TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha hasta el mes de julio de 2026 alcanzaron la cifra de 7.116,0 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,0% respecto al mismo periodo del año anterior. En España, las exportaciones para el mismo periodo han aumentado un 2,2% situándose en 236.587,4 millones de euros.

Así se desprende del último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por provincias, en julio de 2026 Toledo ocupa la primera posición, con 2.171,0 millones euro de exportación (+12,2%), Guadalajara con 2.068,9 millones se sitúa en segundo lugar (+20,9%). Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 1.646,6 millones (+13,7%), y le siguen las provincias de Albacete con 847,2 millones (-9,2%), y Cuenca, con 382,2 millones, que registra un descenso en la exportación del 23,2%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 10.693,7 millones de euros aumentando un 2,7%, a la vez que en España subieron un 5,3% hasta los 274.592,4 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un descenso del 6,4%, seguida de Toledo (+16,5%), Albacete (+6,2%), Ciudad Real (+6,7%), y Cuenca (-14,4%).

El saldo comercial de la región hasta julio de 2026 se situó, por tanto, en -3.577,7 millones, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 66,5%, claramente inferior a la media nacional (86,1%).

En julio de 2026, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.149,1 millones euro, representando el 30,2% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un descenso del 6,0 % respecto al mismo periodo de 2025. El sector lo encabezan las Bebidas con 610,2 millones, cuyas ventas disminuyeron un 7,8%.

El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 369,4 millones euro, registrando un descenso del 19,2%. Frutas, hortalizas y legumbres cayeron un 1,8% (367,0 millones). Finalmente destacan los Lácteos y huevos con un crecimiento del 3,1% (246,8 millones) y los Preparados alimenticios que aumentaron un 17,4% (244,1 millones).

A continuación, se sitúan los Bienes de Equipo con 1.760,8 millones y presentando una subida del 16,8%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+6,3%) y las Semimanufacturas no químicas (+28%) con 857,6 millones y 799,0 euros, respectivamente.

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (3.042,2 millones), con un descenso del 0,2%. El segundo sector importador es Productos Químicos con 2.231,8 millones euro (+10,2%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación y bebidas con un valor de 1.590,5 millones, que en este periodo ha disminuido un 9,7%.

Hasta julio de 2026, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de al representar el 75,4% del total. En la zona Euro, Portugal es nuestro principal cliente con 1.877,8 millones de euros (+26,9%), le siguen Francia con 1.079,2 millones euro (+6,1%), Alemania con 756,3 millones euro (+11,9%) e Italia con 602,6 millones euro (-8,8%). Fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 197,0 millones euro, con una caída del 10,7%, a Turquía fueron de 122,6 millones euro (-3,8%).

Fuera del entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (215,5 millones, +7,7%), Canadá (22,1 millones, +32%), México (75 millones, +52,4%), Chile (16,3 millones, -14,1%), Brasil (13,2 millones, -12,2%), y Perú (8,4 millones, +25,3%). En Asia destacan China con 315,1 millones, con un crecimiento del 66,3% y Japón (49,4 millones, -27,6%), mientras que Corea del Sur alcanza 46,4 millones (+9,9%). Finalmente destaca Marruecos (93,4 millones, -9,9%), Argelia 27,0 millones, -4,8%) y Oriente Medio (107,4 millones, +40,7%).

En cuanto a importaciones, el 71,1% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, destaca el 9,8% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 1.042,9 millones de euros, que bajó un 9,4% respecto al mismo periodo de 2025.