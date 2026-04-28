C-LM dará luz verde este jueves a la ampliación de Puy du Fou, que generará hasta 500 nuevos puestos de trabajo

Archivo - Parque Puy du Fou nocturno. - PUY DU FOU - Archivo

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde este jueves a la ampliación de Puy du Fou, un proyecto que va a generar hasta 500 nuevos puestos de trabajo. "Es una notición" para Toledo y su provincia, ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Durante la presentación en Toledo del refuerzo del Programa Retorno del Talento, en el Palacio de Fuensalida, el presidente castellanomanchego ha asegurado que el parque temático ha supuesto "un antes y un después" para Toledo y, en buena medida, para toda la provincia y para la región.

"Está siendo un icono que sigue mucha gente en España" porque "de verdad ha sido tremendo" y "ha ampliado --con mucho-- las expectativas que teníamos", ha agregado García-Page.

Además, ha incidido en que Puy du Fou es un proyecto que "claramente excita el talento". "Hay que tener talento para la actividad artística que gestionan, incluso para el trato con la gente".

Finalmente, ha celebrado que la ampliación del parque vaya a ampliar la capacidad de hoteles, la capacidad del mercado laboral en la provincia y en Toledo y, por extensión, en el conjunto.