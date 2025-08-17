C-LM declara dos días de episodio de riesgo excepcional por posibles incendios desde la medianoche de este lunes

TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha oficializará a partir de la medianoche de este lunes a través del Diario Oficial de la región la situación de riesgo excepcional por posibles incendios, una instrucción por la que se establecen limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios en el medio natural, en base al Plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales 2025.

De este modo, según informan desde el Gobierno de la región a Europa Press, esta declaración de episodio de riesgo excepcional por incendio forestal deja sin efecto las actividades autorizadas expresamente en los terrenos con índice de propagación muy alto y extremo durante la duración del episodio de riesgo excepcional.