C-LM descarta iniciar un procedimiento de proyecto de tierras raras en Campo de Montiel tras solicitud de una empresa

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez. - JCCM

CIUDAD REAL 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha asegurado que el Gobierno regional no iniciará "concurso" para poner en marcha un nuevo proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel, después de que una empresa haya solicitado la convocatoria de un concurso para explorar el yacimiento de Matamulas.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios, durante la inauguración del IV Encuentro de Educación Ambiental que bajo el lema 'Abordar los riesgos naturales desde la Educación Ambiental', se ha celebrado en Valdepeñas.

Gómez ha confirmado que "lo que ha solicitado esta empresa es que se haga un concurso para que se pueda realizar el inicio de ese procedimiento". "Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no estamos interesados en hacer este concurso y por lo tanto no se va a proceder a iniciar de nuevo el procedimiento", ha afirmado.